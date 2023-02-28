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日本知名溫泉一年僅換水兩次　社長致歉認親自指示

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/02/28 16:12
日本一間擁有158年歷史的知名溫泉遭爆一年僅換兩次水，水中「退伍軍人菌」超標3,700倍（示意圖／Pixabay user Tatsuya...

日本一間擁有158年歷史的知名溫泉遭爆一年僅換兩次水，水中「退伍軍人菌」超標3,700倍（示意圖／Pixabay user Tatsuya...

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）日本一間擁有158年歷史的知名溫泉遭爆一年僅換兩次水，水中「退伍軍人菌」甚至超標3,700倍，旅館社長今（28）出面道歉，承認指示員工不用換水。

根據韓媒引述日媒報導，位於福岡縣筑紫野市的一間知名溫泉旅館「大丸別莊」據稱昭和天皇都曾造訪，且因距離福岡機場不到30分鐘路程，受到許多遊客喜愛，但近日卻驚爆一年只換兩次水，另外經日本衛生當局檢驗發現，業者因未加氯消毒，甚至在水中檢驗出「退伍軍人菌」（Legionella），且超出規定的3,700倍。

根據福岡縣政府規定，所有溫泉一週應換一次以上的水，大丸別莊卻疑似偽造文書，謊報換水時間。

該溫泉旅館第一次發現問題時是在去年8月，當時一名客人在造訪該溫泉旅館後身體不適，衛生當局立即至該溫泉旅館進行檢查，發現退伍軍人菌超標2倍，當時旅館方面堅稱有適當的換熱水及放氯消毒，結果在11月縣府再度前往勘查時，卻發現退伍軍人菌超標3,700倍。

根據中央社引述共同社報導，大丸別莊社長山田針今今日於記者會中承認，因新冠肺炎疫情的關係，造成遊客銳減，管理變得鬆散，他也承認，是他要求員工不用更換浴池的水，並為自己思慮不周之處向大家道歉。

另外根據日本新聞網（ANN）報導，山田針今表示，起初他因先入為主的觀念，認為退伍軍人菌不是嚴重的細菌，對於未加氯消毒一事，是因他個人不喜歡氯的味道。

根據台灣衛生福利部網站，「退伍軍人菌」會引起「退伍軍人症」或「龐提亞克熱」，經由吸入或嗆入含有該菌的氣霧或水而致病，喜歡在溫暖且停滯或流速緩慢的水中成長，「退伍軍人症」會引發肺炎，甚至呼吸衰竭，死亡率達15%，免疫功能障礙者則更高，「龐提亞克熱」則不會引起肺炎或死亡。
日本
溫泉
退伍軍人菌

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更新時間 : 2023-02-28 19:48 GMT+08:00

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