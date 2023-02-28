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台灣缺工、缺兵、做外交全有解？ 中研院學者：可成立「烏克蘭人民來台工作專案」

By 台灣英文新聞－編輯
2023/02/28 15:39
圖為烏克蘭士兵2023年2月25日接受軍隊表揚照片。(AP Photo/Vadim Ghirda)

圖為烏克蘭士兵2023年2月25日接受軍隊表揚照片。(AP Photo/Vadim Ghirda)

（台灣英文新聞／政治組　綜合報導）疫後台灣製造業與旅館服務業缺工嚴重，而區域威脅情勢升高，國內戰鬥兵團亟需充實，有學者提出，台灣其實可以透過開放烏克蘭民眾來台就業來解決台灣眼前的問題，同時也能有效幫助到烏國經濟，同時有助台灣國際形象，一舉數得。

中央研究院經濟研究所研究員林忠正日前投書媒體，當中他表示，台灣與烏克蘭處境些許相似，但台灣除了偶發性捐款給烏國，其實可以透過開放數萬烏克蘭人來台就業，無論是製造業服務業，或是投身軍事國防，來更有效抒緩彼此的困境。

去年二月以來，烏克蘭境內多處遭俄羅斯軍隊炮火猛烈攻擊致滿目瘡痍，許多烏克蘭人迄今仍流落在周邊國家無法返鄉。同一時間在台灣，缺工問題益發嚴重，製造業、觀光餐旅業都在喊缺工，商業總會也一再請求政府對服務業開放外籍勞工。台灣若能引進三、五萬的烏克蘭工作人員，不但可以實質幫助烏克蘭的政府和民眾，也可以解決台灣缺工的急迫問題。

林忠正說，每一位烏克蘭籍在台工作者，每月若可存500美元寄回家鄉，每引進一萬名烏克蘭人來台工作，就等於台灣一年援助烏克蘭6,000萬美元。三年就有1億8千萬美元之多（台幣54億）。如果台灣引進5萬烏克蘭人來台工作，三年就對烏克蘭提供9億美元（台幣270億）的實質協助，金額驚人。

再者，長期為難民問題頭疼的歐盟，去年多個成員國也陸續接納許多烏克蘭難民，林忠正認為，歐盟應該都會感謝台灣伸出援手，引進烏克蘭人來台工作，因為可以立即減輕歐盟國家協助難民的財務負擔。

談到國內兵役問題，少子化和高齡化衝擊下，國軍招募員額己大幅下降，林忠正指出，台灣應該即早建立外籍兵團因應人口危機，在烏俄戰爭結束後引進熟悉俄規與美規武器的烏克蘭戰士，充實台灣兵源，對抗解放軍的俄規武器和戰法，以強化國防和戰力。

「以台灣目前職業軍人的待遇，應該還能吸引烏克蘭具有實戰經驗的退役軍人到台灣工作。烏克蘭軍人在這次烏俄戰爭中，經歴了傳統的陣地戰和巷戰，到各種陸、海、空武器結合星鏈、衛星、雷達的3D立體作戰，甚至在「抓內奸」、「綱路戰」和「心理戰」上都有很成功的實戰經驗和「以小博大」的成就，這正是台灣所需要的戰技。」
烏克蘭
缺工

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更新時間 : 2023-02-28 19:48 GMT+08:00

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