〈時評〉一個加護病房患者卑微的希望：尊重生命

想像中，加護病房應該是醫護人員專業又敬業， 病患備受關注照護的地方。

春節連假期間，個人在加護病房身臨其境，發現張開眼睛， 醫護人員不見得都觸目可及；還有，或許是春節連假的關係， 醫護人員心情比較放鬆， 醫護人員彼此間的對話，都不是工作心得的分享，而是扯些有的、 沒的的生活瑣事，對加護病房的認知，開始有所改觀。

尤其個人在經歷一場有驚無險的折騰後，更深深覺得， 加護病房對病患的照護，顯然有改進的空間。

根據個人記憶及加護病房醫療數據，拼湊出來的來龍去脈， 輪廓大概是這樣的：大年初一（1/22）晚上九點廿一分左右， 因卡痰，從睡夢中驚醒，本能地霍然從病床坐起來； 眼前看不到有醫護人員，也無法發聲求救，又不能自主呼吸， 但是聽得到病床左側遠方處有不少（醫護人員的）人聲。 為吸引注意，直覺上雙手猛搖病床右邊護欄試圖發出聲響， 緊接著又換搖病床左邊護欄，然後就頹然倒下，……然後， 恍惚中聽到有人問：「你怎麼了？你怎麼了？」， 然後就完全失去知覺。對於後來的強心針、緊急插管、……， 到清醒恢復正常，中間完全空白。

個人的感慨是：卡痰＋醫護人員未在第一時間察覺， 經處置後竟然有驚無險，沒任何後遺症，多少應該有幸運的成分吧！ ？如果沒那麼幸運，結果又會如何？

由而想到，加護病房的病患， 如果不是罹患不治的絕症或病情每況愈下讓醫護束手無策， 而單純是卡痰＋眼前未見醫護人員＋錯失黃金救治時間， 結果發生變植物人甚至於往生的憾事，對病患本身而言， 代價是否付得太大，也付得有點莫名其妙？

最後要說的是：在加護病房看多生老病死的醫護人員， 對生命的脆弱無常，想必有異於常人的體認；不過， 對生命的無能為力是一回事，對生命的尊重是另一回事！ 醫護人員的職志是救人、助人，尤其站在加護病房醫病之間第一線的護理師， 如果不忘唸護校的初心，在執勤時段內，哪容許病患卡痰， 第一時間卻未能伸出援手的憾事發生？ 加護病房病患不想因卡痰小事而節外生枝的卑微希望，算過分嗎？

（ 作者為新竹教育大學退休副教授）