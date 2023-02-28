巨型馬戲篷再升級！台灣《FOCASA 馬戲藝術節》8大特色區域　228連假玩不停

(台灣英文新聞/娛樂組 )第一屆《FOCASA 馬戲藝術節》在臺南水交社文化園區盛大登場，今（28）日為最後一天。

《FOCASA 馬戲藝術節 》去（2022）年試營運，在短短的兩天活動就吸引近5萬人參與。今年臺南市政府文化局攜手「FOCA福爾摩沙馬戲團」將活動再升級，將以兩年一次的形式舉辦，讓臺南成為首個擁有馬戲藝術月的城市。

今年《FOCASA 馬戲藝術節 》以「馬戲糖果村」為主題，規劃「V-13馬戲篷」、「微醺拐杖糖」、「高空QQ糖」、「跳跳糖舞台」、「FOCASA水果攤」、「摩天多拿滋」、「走繩橡皮糖」、「風格市集」共8大特色區域。

《FOCASA 馬戲藝術節 》為期7 天，從2月22日開始邀請來自海內外頂尖馬戲團隊來到「馬戲糖果村」演出，包含法國、澳洲、南韓、日本、香港、柬埔寨、馬來西亞及臺灣等30組，帶來近 150 場的精彩節目。

「V-13馬戲篷」在水交社文化園區旁草地，是「馬戲糖果村」的重點村落，將有 9 檔馬戲作品在裡頭輪番上演，橫跨不同年齡層，讓大人小孩都可以在不同的馬戲節目中找到同樣的感動。其中包含法國 Fills Monkey帶來雙人搖滾馬戲《Ｗe Will Drum You》、澳洲 Gravity & Other Myths 帶來世界巡迴一千場以上的代表作《A Simple Space》、CNN travel讚譽為東南亞太陽馬劇團的法爾劇團帶來深度探討柬埔寨議題的《SOKHA》。獲選「2023愛丁堡藝穗節臺灣季代表團」的創造焦點（Eye Catching Circus）將帶來女馬系列《#Since1994》，透過馬戲探索女性認同與價值。

適合全年齡觀賞的作品分別有致力於創作原創馬戲音樂劇的臺灣團隊天馬戲創作劇團音樂劇《誰偷了我的，超能力！》及擅長幽默呈現的臺灣團隊紅鼻子馬戲團的經典喜劇《ㄚㄧㄨㄟㄛ / a i u e o》。主辦單位 FOCA福爾摩沙馬戲團將帶來「2023年法國外亞維儂藝術節」獲選作品《嘛係人》，呈現馬戲演員的日常，以及一推出即秒殺，適合所有人的《馬戲派對》。此次更邀請到馬戲演員人才培育搖籃 —— 國立臺灣戲曲學院民俗技藝系所推出的《bond》。一同呈現馬戲藝術的現在和未來。

作為全臺首創的馬戲藝術節慶，《FOCASA 馬戲藝術節 》計畫將整個2月在臺南營造出小亞維儂氛圍，串連台南7間校園、8間飯店、以及各區商圈古蹟不定期快閃演出，期望帶給臺南市民們最魔幻的驚奇感，邀請城市的每一位朋友走進「馬戲糖果村」，認識馬戲藝術。

臺南市長黃偉哲表示：「真的非常開心，期待已久的FOCASA馬戲藝術節又來到臺南！也讓臺南的孩子多一份夢想及童年回憶。當然這不只是小朋友，大朋友更喜歡！所以很期待2/22～2/28連續七天，有來自30組國內的外的優秀團隊，也邀請大家下週一起來臺南，共同迎接228連假，以及台南的馬戲元年！」