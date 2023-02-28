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台灣兵役新招研擬：暑假不浪費！役男四年大學完成學業也把兵當完

國防部也回應，現階段各動員準備機關應對可動員之人力、物力、設施等，進行調查、統計及規劃，確保「戰時」依計畫動員、發揮國力，有效抵禦外敵入侵

By 楊琇羽, 台灣英文新聞－編輯
2023/02/28 12:09
台灣民意基金會2022年進行的民調顯示，多數民眾認為服兵役四個月不合理，應延長為一年（圖／軍聞社臉書）

台灣民意基金會2022年進行的民調顯示，多數民眾認為服兵役四個月不合理，應延長為一年（圖／軍聞社臉書）

(台灣英文新聞／楊琇羽　綜合報導）國防部今（28）日表示，考量區域威脅情勢，「全民防衛動員準備法」修法有其必要性，對於傳言國防部準備動員16歲以上學生參戰，國防部急澄清是在進行可動員之人物力規劃，僅適用於實施動員時期，不會影響或損及平時人民之自由與權益，且修正草案公告期間，會將各方意見納入參考。

總統蔡英文去（2022）年底公布將現行4個月義務役恢復為一年，除強化訓練內容，也會大幅提高役男薪資，2024年實施；當時蔡英文還提到讓役男在大學四年同時完成服役和學業的構想，國防部去年底即公布將規劃「四年大學完成學業也把兵當完」方案作法，並分別與內政部、教育部訂定多元服役與彈性修業措施，讓役男利用寒暑假與放寬學分上限等方式完成。

不過，教育部日前召集地方教育主管機關視訊會議時，討論使用全民防衛動員資訊整合系統，造冊資料對象擴及16歲以上不分男女的學生青年，引來傳言國防部準備動員16歲以上學生參戰。國防部28日急澄清，現階段各動員準備機關應對可動員之人力、物力、設施等，進行調查、統計及規劃，目的是為確保「戰時」依計畫動員、發揮國力，有效抵禦外敵入侵。國防部強調，全動法僅適用於實施動員時期，不會影響或損及人民平時之自由與權益。

國防部指出，「全民防衛動員準備法（簡稱「全動法」）」法制工作完備，為民主國家面對敵國威脅時，保障國家安全與人民生存的必要措施；國防部於修正草案公告期間，會將各方意見納入參考，再依程序陳報行政院審查，此屬正常的法制作業期望勿任意渲染扭曲。

役男大學「一加三」

聯合報取得的內容披露，因應新兵役制度及蔡英文提出的構想，教育部近日確實正在規劃大學彈性修業制度，研擬建議役男在四年大學學業當中，以休學一年的方式到部隊服役，役畢再返校銜接原來的課程；或是建議由大學開辦暑期課程，讓有役男身份的學生在三年內將四年學分修完，空下一年來當兵，如此即能「四年時間內完成學業也把兵當完」。

不過國防部回應，這個構想事涉大學自治法，尚須視學校能否配合，也須視學生自主意願。

義務役徵集部份，國防部將協同教育部展開「回復徵集一年期義務役政策校園宣導」，宣導有關一年期義務役薪資、年資可與勞退連接等內容。
役男
兵役

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更新時間 : 2023-02-28 19:47 GMT+08:00

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