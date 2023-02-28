南韓影帝劉亞仁三種毒品反應呈陽性　兩年內異丙酚施打次數破百

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）南韓影帝劉亞仁近日傳出不當用藥，遭警方查出疑似濫用俗稱「牛奶針」的異丙酚而遭限制出境，隨後則驗出不僅異丙酚，更發現了大麻及第三種毒品亦呈陽性反應，今（28）日再傳出他在去年一年之間共注射了30次左右的異丙酚。

綜合韓媒報導，先前南韓毒品犯罪搜查隊曾表示，劉亞仁在2021年間注射了73次，共4,400毫升以上的異丙酚，今日則查出他在去年共注射了30次左右，意即劉亞仁自2021年至去年為止，兩年間共注射了100次以上的異丙酚。

劉亞仁2021年間每個月平均注射了6次異丙酚，去年每個月則平均注射了2~3次，根據南韓食藥處2020年所發表的異丙酚使用標準中寫道，為實施簡單手術所注射的異丙酚，使用頻率為每個月不超過一次最為適當。

根據韓媒報導，警方將對劉亞仁進行扣押搜索，目前已沒收2支手機進行數位鑑識，他最快將於下週以嫌疑人身分被傳喚調查。

異丙酚因外觀呈乳白色又稱「牛奶針」，牛奶針具催眠效果，藥效約5至10分鐘，屬短效麻醉劑，醫療上用於簡易小手術。而牛奶針因施打後會感到放鬆、愉快，常被用作替代性毒品，但也易上癮及產生依賴性，若施打過量失去意識，嚴重可導致死亡，麥可傑克森即因注射過量牛奶針而喪命。