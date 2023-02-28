【紀念二二八】台北市長蔣萬安出席市府自辦活動倍受關注 共生音樂節凱道登場

(台灣英文新聞／楊琇羽 綜合報導）儘管受到部份獨派團體抵制，台北市自辦的二二八紀念活動仍將舉行，而具76年前二二八事件及白色恐怖始作俑者蔣介石後代身份的新任台北市長蔣萬安，其將在相關紀念活動上的發言備受關注，蔣萬安雖已強調，在市政上能夠做的他不會迴避，但28日上午在出席北市府的紀念活動「祈福追思、祥和台灣」被媒體追問是否道歉、轉型正義下一步、下午活動上如何面對受難家屬時，蔣萬安僅回「謝謝」。

二二八中樞紀念活動今年首度移師台南舉行，而台北市自辦的紀念活動則受到部分獨派團體的抵制。鏡周刊報導，台灣國家聯盟主任李邦孚說，許多受害家屬從蔣萬安當選後，就一再表達不願參與市府合辦的紀念活動。不過28日下午，北市文化局舉辦的相關紀念活動，北市府邀請二二八受難家屬王添灯曾外孫王貫宇、及廖進平的孫子廖繼斌先後致詞，蔣萬安的致詞更備受關注。聯合報導，蔣萬安早在活動前，已數度在文化局安排下與二二八受難家屬會面。

國民黨市議員秦慧珠近日也說，不管外界反應如何，蔣萬安一定要參加二二八紀念活動，「這段歴史是必須共同面對、反省的」，尤其蔣萬安是蔣家第四代，也是228事件發源地台北市現任的市長，「所以他更需要去面對、去處理，這是他的一門功課，更是台灣社會集體的印記」。

第11屆共生音樂節--__白與填__

28日下午凱達格蘭大道登場的二二八紀念音樂會， 邀來金曲等級的卡司演出，包括原住民歌手巴奈（Panai Kusui），還有人權市集與真人圖書館，展覽自下午3點開跑，主舞台演出自下午4點展開，三個攤位帶民眾體驗不同形式呈現的二二八展覽。主辦單位「台灣共生青年協會」表示，活動現場除了有豐富多樣的議題知識，市集部份還提供特色文化點心飲品。

今年活動主題為「空白與填空」，現場主題展覽將陳述二二八事件的「空白」如何發生、延續，以及這些「空白」被「填空」的過程。展覽不僅介紹二二八事件的背景、引爆、鎮壓，更深入描寫微小個人的見聞，以及情治機關、軍事將領的加害事蹟。最後，回顧二二八平反運動的始末，以及轉型正義工程的軌跡，探知事件的空白記憶如何被當代民間社會所填補。詩人李敏勇、立法委員林昶佐、市議員苗博雅預計將進行短講，分享自己對二二八事件及轉型正義的看法。

展覽中加入了許多口述歷史，來呈現事件的多元面貌，也從文學觀點觀看在二二八事件前後的社會脈絡下，臺灣作家如何長出自己的文學。展覽最後的「互動區」挑選了適合孩子與成人共讀的繪本與讀物，透過繪畫與文字讓更多人認識二二八事件、人權議題。​今年的真人圖書館主辦單位邀請到三位受難者家屬，李慧生老師、王克雄老師以及顏訥老師，以面對面的方式分享自己與家庭的生命記憶，帶領民眾了解並開始思考自己與二二八事件的關係。



活動流程 ( 圖片翻攝自共生音樂節臉書專頁 )

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▎第11屆共生音樂節--__白與填__

▎日期：2023/2/28

▎地點：凱達格蘭大道 #免費入場

▎IG：＠gongsheng228

▎募資連結：https://www.flyingv.cc/projects/33344

▎演出：裝咖人、林生祥X大竹研、看日早晚、雷擎、大象體操、巴奈



( 圖片翻攝自共生音樂節臉書專頁 )