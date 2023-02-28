228和平紀念日 蔡總統：唯有共同面對錯誤 才有機會走向團結的未來

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）今日為228和平紀念日，總統蔡英文昨日晚間透過臉書發文指出，只有共同面對曾經的錯誤，才有機會和解、共生，並且走向團結的未來。

蔡總統昨日晚間指出，轉型正義，是和時間賽跑的工作，也是深化台灣民主的必經之路。自2016年以來，政府有系統性地推動轉型正義的整體工程。

據中央社引述蔡英文臉書說道，從「黨產條例」、「國家人權博物館組織法」、「促轉條例」、「政治檔案條例」到「威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例」，政府完成一部部法案的立法，轉型正義也一步步累積成果。

總統指出，這當中，促轉會都扮演關鍵推動角色，為轉型正義打下重要基礎。她期望，在促轉會的累積下，轉型正義工作能夠由承接業務的行政院與各相關部會，更全面、有效率的持續推動。

總統表示，依促轉條例，去年9月將轉型正義工作提升到行政院層級，由行政院主持的「推動轉型正義會報」也已開始召開。未來會繼續努力，以行政院的高度，加速整合督導各部會進行轉型正義工作。

她說，在多方努力下，終於有機會正視、回顧、反省那一段歷史。不只要挖掘真相、釐清責任，更希望透過廣泛的社會教育，讓所有民眾對過往歷史，有更深刻了解。只有共同面對曾經的錯誤，才有機會和解、共生，並且走向團結的未來。