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廚房真的乾淨嗎？避免交叉污染　做菜「這地方」一定要注意！

5分之1的食源性疾病都是在家中獲得的，美國一項研究進一步指出，備餐過程中調味料容器是交叉污染的載體。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2023/02/27 20:10
廚房的調味料罐是細菌交叉污染的重要載體。（圖／Pexels）

廚房的調味料罐是細菌交叉污染的重要載體。（圖／Pexels）

（台灣英文新聞／生活組　綜合報導）現代人越來越重視食安健康，但有些人或許忽略，廚房的調味料區可能就是最藏汙納垢的地方，衛報引述美國一項研究指出，這些備餐過程中沾染細菌的調料罐就是交叉污染的大本營。

你是否見過或做這樣事情：一邊處理一塊生雞胸肉，一邊從架上拿出裝有胡椒鹽、辣椒粉或鹽巴的調料罐使用，又把這些瓶瓶罐罐放回架上，因為缺乏清潔步驟，生肉上的病原體就這樣通過手，傳播到調味料罐上，下一次又重複同樣的流程。

更有甚者，在做完上述一系列動作後，將手指放到嘴裡試味道，或觸碰被污染的調味料容器又碰到嘴部，便有可能攝入病原體而導致食物中毒等病症。

研究指出，五分之一的食源性疾病都是在家中獲得的。美國農業部食品安全和檢驗局（FSIS）委託進行的一項研究進一步表明，調味料容器是交叉污染（ cross-contamination）的重要載體。

該研究透過追蹤食物上的嗜菌體MS2，來檢測備餐過程中各種廚房表面的交叉污染程度。結果顯示，大部分的表面陽性率不超過20%，然而48%的調味料容器樣本顯示，有MS2交叉感染的證據，且此處MS2濃度也最高。

儘管交叉污染的微生物不可能永遠在調味料容易表面存活，隨著時間的推移他們會死亡，但預防總是勝於治療。

那我們應當如何杜絕交叉污染？方法很簡單，定期以肥皂及清水洗手，減少污染的可能性；此外，使用調味料罐後將其擦拭乾淨。
食安
食安健康
廚房
調味料
交叉污染

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