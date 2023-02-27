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【南投立委3月4日補選】藍批政府心思全在輔選　綠反控抹黑

第10屆立法委員南投縣第2選舉區缺額補選，定於112年3月4日(星期六)舉行投票，投票時間為上午8時至下午4時。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/02/27 17:38
左為國民黨候選人林明溱（取自臉書) , 右為民進黨候選人蔡培慧 (原圖: 中央社, TN後製合成) 

左為國民黨候選人林明溱（取自臉書) , 右為民進黨候選人蔡培慧 (原圖: 中央社, TN後製合成) 

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）2022九合一大選嚴格來說還沒完全結束! 南投縣長許淑華就任後，她的立委席次須補選，第10屆立法委員南投縣第2選舉區缺額補選，定於112年3月4日(星期六)舉行投票，投票時間為上午8時至下午4時。

南投縣立委補選進入倒數黃金週，國民黨今天(2/27) 召開記者會，批評民進黨政府不顧缺水、缺蛋等民生需求，心思全放在輔選，呼籲行政院長陳建仁等民進黨官員心中不要只有選舉；民進黨副秘書長黃建嘉反擊，藍營抹黑手段。

行政院長陳建仁26日前往南投幫民進黨南投立委補選候選人蔡培慧輔選，國民黨文傳會主委洪孟楷、副主委林家興，以及國民黨立委王鴻薇等人，今天在國政基金會召開記者會，質疑民進黨政府無心在當前缺蛋、缺電、缺水、缺藥的危機，心思全放在南投輔選，將民生需求放在兩旁。

王鴻薇指出現在台灣缺蛋、缺水、缺電、缺工、缺藥等問題嚴重，但陳建仁剛接閣揆卻「民生需求放兩邊，為黨輔選擺中間」。質疑陳建仁有時間到南投輔選，是否有到蛋農的養雞場視察，還是有到南部視察水情？長期用藥者買不到藥，陳建仁卻還有閒情逸致去輔選。

洪孟楷指出，民進黨在去年(2022) 敗選後，無心施政，導致現在缺蛋、缺水、缺電、缺藥、缺工問題嚴重。質疑農委會主委陳吉仲放任業務不管，全心在南投輔選，所以國內當前面臨的缺蛋危機根本不是天災而是人禍，因為陳吉仲無心農務，都在輔選，令民眾無法接受。

洪孟楷並表示，缺蛋問題沒有解決，陳吉仲卻忙輔選蔡培慧，今年2月份蔡培慧多次找陳吉仲座談或喝茶，令人質疑陳吉仲根本不演了，做的就是輔選工作。在當前雞蛋蛋價飆漲，缺蛋危機嚴重之際，陳吉仲把責任推給禽流感或天災，實是上根本是不務正業，這是缺蛋危機蔓延的主要因素。

林家興則指出，自蔡培慧去年3月29日請辭行政院中部辦公室執行長後，至今已超過335天，但執行長一職人懸缺，近來中部群組盛傳民進黨政府預定3月1日宣布由前民進黨苗栗縣長候選人徐定禎接中辦執行長，難道是要酬庸敗選者聯盟，質疑民進黨政府是不重視中部人，還是在等一個人回鍋，呼籲民進黨、蔡培慧講明白。

民進黨副秘書長黃建嘉則表示，國民黨南投立委補選候選人林明溱說謊成性，是政治詐騙犯，如今與王鴻薇一起造謠抹黑蔡培慧。

黃建嘉表示，王鴻薇選完議員，也承諾不參選立委，結果還沒上任議員投入立委補選，是烙跑界的翹楚。林明溱曾經多次宣布不再競選立委，為了幫寶貝兒子卡位也自毀承諾再度參選，騙人能力不相上下。

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更新時間 : 2023-02-27 18:40 GMT+08:00

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