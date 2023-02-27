Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 政治

AIT證實主辦「晶片聯盟」首次視訊會議 台灣等國聚焦半導體供應鏈韌性

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2023/02/27 17:14
晶片聯盟首次視訊會議於2月中在美國在台協會的主持下召開（圖／台積電）

晶片聯盟首次視訊會議於2月中在美國在台協會的主持下召開（圖／台積電）

（台灣英文新聞／政治組　綜合報導）美國在台協會（AIT）今（27）日證實，2月中旬主持晶片聯盟（Chip 4）「美國─東亞半導體供應鏈韌性工作小組」的資深官員視訊會議，台灣、美國、日本、韓國與會者共同討論物來可能合作方向。

韓聯社上週報導，由美國總統拜登在2022年3月提出晶片聯盟（Chip 4或Fab 4），其半導體供應鏈韌性工作組在2月16日，於美國在台協會的主持下首度舉行正式會議。

外交部25日曾說明，美、台、日、韓去年9月召開首次預備性視訊會議，此番工作小組召開首次資深官員視訊會議，聚焦如何維持半導體供應鏈的韌性，以及探索各方未來可能合作方向。

AIT發言人今日證實，在AIT主持下，美方於2月15及16日舉行「美國─東亞半導體供應鏈韌性工作小組」視訊會議，四國的與會者和觀察員一同討論，如何加強半導體行業的供應鏈。

中央社引述先前經濟部官員說法指出，經濟部方面是由貿易局作為發言代表，會議歷時約一個小時，主題是討論供應鏈的「早期預警機制」（early warning system）。

該名官員指出，建立早期預警機制之所以重要，主要是希望避免再發生先前的車用晶片荒、COVID-19疫情間供應鏈亂流等情事；未來各國透過官方對話，讓彼此知道，供應鏈下個階段可能會面臨何種問題。

該官員還表示，有了早期預警機制，官方建立起交換意見的管道，這對台灣業者、乃至整個供應鏈而言，都是有利的。
美國─東亞半導體供應鏈韌性工作小組
晶片聯盟
美國在台協會
半導體
半導體供應鏈
半導體供應鏈韌性

相關新聞

台美國安會議 美國副國務卿、白宮官員與台灣高層密談7小時
台美國安會議 美國副國務卿、白宮官員與台灣高層密談7小時
2023/02/22 10:15
美中緊張之際 白宮、台灣官員傳下週華府密會
美中緊張之際 白宮、台灣官員傳下週華府密會
2023/02/18 15:50
日媒：日本春季起將限制對中輸出半導體製造設備
日媒：日本春季起將限制對中輸出半導體製造設備
2023/02/04 21:27
台灣協助立陶宛發展半導體業 宣布開放立國牛肉進口
台灣協助立陶宛發展半導體業 宣布開放立國牛肉進口
2023/01/19 10:18
抵減營所稅促進半導體深耕台灣 立法院三讀通過台版晶片法案
抵減營所稅促進半導體深耕台灣 立法院三讀通過台版晶片法案
2023/01/07 20:21

更新時間 : 2023-02-27 18:40 GMT+08:00

最受歡迎

【更新】28歲香港名媛蔡天鳳遭殺害分屍烹煮　前夫一家4人被捕•前公公情婦恐脫不了干係
【更新】28歲香港名媛蔡天鳳遭殺害分屍烹煮　前夫一家4人被捕•前公公情婦恐脫不了干係
韓綜「瑞鎮家」將開播　李瑞鎮帶領朴敘俊等人於墨西哥賣小吃　羅PD：V最不懂看眼色
韓綜「瑞鎮家」將開播　李瑞鎮帶領朴敘俊等人於墨西哥賣小吃　羅PD：V最不懂看眼色
破萬！2/27台灣本土新增7577例確診 為去年4月、307天來新低
破萬！2/27台灣本土新增7577例確診 為去年4月、307天來新低
累積確診破千萬！2/25台灣增13,526例COVID-19確定病例：13,281例本土、245例境外移入、53例死亡
累積確診破千萬！2/25台灣增13,526例COVID-19確定病例：13,281例本土、245例境外移入、53例死亡
台灣陸軍上校向德恩簽「投降承諾書」一審判7年6個月
台灣陸軍上校向德恩簽「投降承諾書」一審判7年6個月
2/24台灣增13,440例COVID-19確定病例：13,137例本土、303例境外移入、56例死亡
2/24台灣增13,440例COVID-19確定病例：13,137例本土、303例境外移入、56例死亡
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
二二八連假賞花趣 台北花城日夜都美麗 櫻花、品茗三路線推薦
二二八連假賞花趣 台北花城日夜都美麗 櫻花、品茗三路線推薦
〈時評〉台灣傑出駐外代表　非得更上層樓嗎？
〈時評〉台灣傑出駐外代表　非得更上層樓嗎？
【出遊注意!】台灣228連假人潮爆量: 九族文化村停車場滿格就不賣票　阿里山增開免費接駁車
【出遊注意!】台灣228連假人潮爆量: 九族文化村停車場滿格就不賣票　阿里山增開免費接駁車