AIT證實主辦「晶片聯盟」首次視訊會議 台灣等國聚焦半導體供應鏈韌性

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）美國在台協會（AIT）今（27）日證實，2月中旬主持晶片聯盟（Chip 4）「美國─東亞半導體供應鏈韌性工作小組」的資深官員視訊會議，台灣、美國、日本、韓國與會者共同討論物來可能合作方向。

韓聯社上週報導，由美國總統拜登在2022年3月提出晶片聯盟（Chip 4或Fab 4），其半導體供應鏈韌性工作組在2月16日，於美國在台協會的主持下首度舉行正式會議。

外交部25日曾說明，美、台、日、韓去年9月召開首次預備性視訊會議，此番工作小組召開首次資深官員視訊會議，聚焦如何維持半導體供應鏈的韌性，以及探索各方未來可能合作方向。

AIT發言人今日證實，在AIT主持下，美方於2月15及16日舉行「美國─東亞半導體供應鏈韌性工作小組」視訊會議，四國的與會者和觀察員一同討論，如何加強半導體行業的供應鏈。

中央社引述先前經濟部官員說法指出，經濟部方面是由貿易局作為發言代表，會議歷時約一個小時，主題是討論供應鏈的「早期預警機制」（early warning system）。

該名官員指出，建立早期預警機制之所以重要，主要是希望避免再發生先前的車用晶片荒、COVID-19疫情間供應鏈亂流等情事；未來各國透過官方對話，讓彼此知道，供應鏈下個階段可能會面臨何種問題。

該官員還表示，有了早期預警機制，官方建立起交換意見的管道，這對台灣業者、乃至整個供應鏈而言，都是有利的。