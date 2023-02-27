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《熊蓋毒》有「購」讚　北美上映首週末票房7.1億元

By 娛樂組, 台灣英文新聞
2023/02/27 16:17
美國R級片《熊蓋毒》上映首周票房亮眼。（圖／美聯社）

美國R級片《熊蓋毒》上映首周票房亮眼。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／娛樂組　綜合報導）覺得黑熊嗑從天而降的古柯鹼然後大開殺戒根本怪誕荒謬嗎？R級恐怖喜劇電影《熊蓋毒》首映週末票房達2310萬美元（約新台幣7.1億元），顯示北美觀眾就愛這一味！

改編自1985年喬治亞州山區一頭79公斤重的黑熊，誤食毒品走私飛機掉落的古柯鹼致死這一真實案例，《熊蓋毒》由伊莉莎白班克斯執導，以血腥又充滿黑色幽默的手法，講述這個嗑嗨的「頂級掠食者」大開殺戒的荒謬故事，以此帶領觀眾反思，人類行為對野生動物的危害終將反噬到自身。

美聯社報導，美國週末票房目前仍以《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》的3220萬美元（約新台幣9.9億元）排行第一，該片上映前眾所矚目，然而口碑之差，導致第二個周末票房與首週相比跌幅逼近７成，成漫威電影宇宙最差紀錄。

反觀拍攝成本3500萬美元（約新台幣10.7億元）的《熊蓋毒》，在NFL超級盃賽前播放預告片就吸引全球逾9千萬的點閱，觀影評價雖然褒貶不一，票房卻著實亮眼，榮登排行榜第二，報導指出，美國購票民眾中5成9為男性，6成3觀眾年齡在18至34歲之間。

該片將於3月17日在台灣登場，對於惡趣味又荒誕的黑熊吞毒品事件有興趣的觀眾，可以進影院感受下R級片的魅力。
熊蓋毒

更新時間 : 2023-02-27 18:40 GMT+08:00

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