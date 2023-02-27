王必勝說明台灣缺藥6主因 15類藥品2、3月強化供應

(台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）藥品短缺持續發酵，衛福部次長王必勝今（27）日說明缺藥6大原因，包含全球供應短缺、製造問題、臨床因素、分配不均、用藥習慣、藥價問題等，此外也公布最急迫15類藥品處理進度，多數2、3月已逐步強化供應，部分藥品須待第3季恢復供應。

王必勝在記者會上表示，目前缺藥主要有6大原因，首要為供應問題，主要為全球性缺藥，以及輸入藥品因國際需求增加、成本考量，國內市場較小，國際競爭力低，導致輸入量降低，還有輸入藥品運輸延遲，或無法掌握輸入時間及數量。

其餘是製造問題，像是原料藥、原物料短缺，以及製造廠產能下降，如缺工、歲休；臨床需求因素，國內呼吸道感染增加、春節連假效應；藥品分配不均，廠商優先供應大型醫院、診所藥局不易取得藥品；用藥習慣，涉及醫師處方與民眾用藥習慣；藥價問題，指示藥、處方藥。

王必勝也公布目前最急迫的15類藥品處理進度如下：