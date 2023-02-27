王必勝說明台灣缺藥6主因 15類藥品2、3月強化供應

(台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）藥品短缺持續發酵，衛福部次長王必勝今（27）日說明缺藥6大原因，包含全球供應短缺、製造問題、臨床因素、分配不均、用藥習慣、藥價問題等，此外也公布最急迫15類藥品處理進度，多數2、3月已逐步強化供應，部分藥品須待第3季恢復供應。
王必勝在記者會上表示，目前缺藥主要有6大原因，首要為供應問題，主要為全球性缺藥，以及輸入藥品因國際需求增加、成本考量，國內市場較小，國際競爭力低，導致輸入量降低，還有輸入藥品運輸延遲，或無法掌握輸入時間及數量。
其餘是製造問題，像是原料藥、原物料短缺，以及製造廠產能下降，如缺工、歲休；臨床需求因素，國內呼吸道感染增加、春節連假效應；藥品分配不均，廠商優先供應大型醫院、診所藥局不易取得藥品；用藥習慣，涉及醫師處方與民眾用藥習慣；藥價問題，指示藥、處方藥。
王必勝也公布目前最急迫的15類藥品處理進度如下：
|品項
|缺藥原因
|目前情況
|常見用於軟便劑使用的氧化鎂錠劑
|缺工
|已核准其他業者專案製造，春節後大量生產，每月合計生產3000萬錠，高於健保月用量約2000萬錠，每週分批供應，健保署也進行藥價檢討。
|單方抗生素藥品Amoxicillin
|呼吸道疾病增加
|積極協調國產業者增加生產，已於今年1月及2月分別供應1500萬顆及1200萬顆，高於健保月申報用量約500萬顆，預計3月可供應約2200萬顆，每週分批供應。
|複方藥品Amoxicillin 與 Clavulanate
|經協調業者積極爭取輸入數量及增加生產，各規格藥品供應預計於今年3月陸續足夠臨床需求。
|止瀉口服液劑Pectin／Koalin
|因原料藥問題暫停生產
|已於今年2月16日恢復正常供應。
|兒童用止吐栓劑Domperidone
|部分業者停產
|協調其他國產廠商協助增加生產，今年3月起，每月可依訂單供應最多達12萬錠，原短缺品項健保月用量約為4萬錠，並已將替代藥品資訊公布於「藥品供應資訊平台」及轉知相關醫學會。因屬兒童少量用藥，健保署將專案處理。
|兒童用的乙醯胺酚口服錠劑Acetaminophen 80mg
|部分業者停產
|協調其他國產廠商協助增加生產，今年3月起，每月可依訂單供應最多達12萬錠，原短缺品項健保月用量約為4萬錠，並已將替代藥品資訊公布於「藥品供應資訊平台」及轉知相關醫學會。因屬兒童少量用藥，健保署將專案處理。
|兒童用的乙醯胺酚口服錠劑Acetaminophen 80mg
|原廠停產
|目前仍有7.3萬顆庫存，2021年健保年用量3.5萬顆，已尋得其他廠商生產，並安排專人協助辦理所需變更登記作業，以利及早協助製造。
|水溶性鼻用噴液劑Mometasone
|國際性缺藥
|已協調國產學名藥廠商增加生產，補足缺口。
|降血脂藥品Ezetimibe/Atorvastatin 10/20毫克
|已於今年2月2日恢復供應予各層級醫療機構及藥局
|抑制胃酸的口溶錠Lansoprazole
|國外原廠機器故障
|預計今年3月初恢復供應。臨床端有同成分、同劑量口服藥品可供替代。
|含Frangula及Sterculia之膨脹型瀉劑
|原料問題
|預計今年第3季恢復供應，已請其他成分（Psyllium Husk）的膨脹型瀉劑業者增加生產因應，並將替代藥品資訊公布於「藥品供應資訊平台」及轉知相關醫學會。
|含Dutasteride及Tamsulosin複方藥品
|原料問題
|臨床端可處方2種單方藥品替代。業者已於今年2月陸續輸入，並自2月20日起陸續供應各層級醫療機構及藥局。
|降血壓藥品Minoxidil
|原廠供應問題
|目前控貨中，預計今年9月30日恢復供應。經啟動公開徵求，已於2月核准其他廠商專案進口藥品，預計3月中開始供應，以補足缺口。
|破傷風疫苗
|已核准2家藥商專案進口。今年1月陸續完成封緘檢驗，現有庫存仍有20萬支，預計3月仍持續有藥品輸入。
|插管用肌肉鬆弛劑Cisatracurium
|一藥商退台灣市場
|已於去年10月核准2家藥商專案輸入，並協調其他具許可證業者增加輸入，預計5月起進口。
|血栓溶解劑Urokinase
|原料漲價、短缺
|國內2業者受影響，其中1家已於今年2月23日恢復供應，此外，食藥署去年12月核准專案進口藥品，也於2月24日輸入並開始供應。