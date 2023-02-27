Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

王必勝說明台灣缺藥6主因 15類藥品2、3月強化供應

By 醫藥, 台灣英文新聞
2023/02/27 14:15
衛福部次長王必勝（中）27日說明中央如何因應缺藥潮（圖／中央社）

衛福部次長王必勝（中）27日說明中央如何因應缺藥潮（圖／中央社）

(台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）藥品短缺持續發酵，衛福部次長王必勝今（27）日說明缺藥6大原因，包含全球供應短缺、製造問題、臨床因素、分配不均、用藥習慣、藥價問題等，此外也公布最急迫15類藥品處理進度，多數2、3月已逐步強化供應，部分藥品須待第3季恢復供應。

王必勝在記者會上表示，目前缺藥主要有6大原因，首要為供應問題，主要為全球性缺藥，以及輸入藥品因國際需求增加、成本考量，國內市場較小，國際競爭力低，導致輸入量降低，還有輸入藥品運輸延遲，或無法掌握輸入時間及數量。

其餘是製造問題，像是原料藥、原物料短缺，以及製造廠產能下降，如缺工、歲休；臨床需求因素，國內呼吸道感染增加、春節連假效應；藥品分配不均，廠商優先供應大型醫院、診所藥局不易取得藥品；用藥習慣，涉及醫師處方與民眾用藥習慣；藥價問題，指示藥、處方藥。

王必勝也公布目前最急迫的15類藥品處理進度如下：

品項 缺藥原因 目前情況
常見用於軟便劑使用的氧化鎂錠劑 缺工 已核准其他業者專案製造，春節後大量生產，每月合計生產3000萬錠，高於健保月用量約2000萬錠，每週分批供應，健保署也進行藥價檢討。
單方抗生素藥品Amoxicillin 呼吸道疾病增加 積極協調國產業者增加生產，已於今年1月及2月分別供應1500萬顆及1200萬顆，高於健保月申報用量約500萬顆，預計3月可供應約2200萬顆，每週分批供應。
複方藥品Amoxicillin Clavulanate 經協調業者積極爭取輸入數量及增加生產，各規格藥品供應預計於今年3月陸續足夠臨床需求。
止瀉口服液劑PectinKoalin 因原料藥問題暫停生產 已於今年2月16日恢復正常供應。
兒童用止吐栓劑Domperidone 部分業者停產 協調其他國產廠商協助增加生產，今年3月起，每月可依訂單供應最多達12萬錠，原短缺品項健保月用量約為4萬錠，並已將替代藥品資訊公布於「藥品供應資訊平台」及轉知相關醫學會。因屬兒童少量用藥，健保署將專案處理。
兒童用的乙醯胺酚口服錠劑Acetaminophen 80mg 部分業者停產 協調其他國產廠商協助增加生產，今年3月起，每月可依訂單供應最多達12萬錠，原短缺品項健保月用量約為4萬錠，並已將替代藥品資訊公布於「藥品供應資訊平台」及轉知相關醫學會。因屬兒童少量用藥，健保署將專案處理。
兒童用的乙醯胺酚口服錠劑Acetaminophen 80mg 原廠停產 目前仍有7.3萬顆庫存，2021年健保年用量3.5萬顆，已尋得其他廠商生產，並安排專人協助辦理所需變更登記作業，以利及早協助製造。
水溶性鼻用噴液劑Mometasone 國際性缺藥 已協調國產學名藥廠商增加生產，補足缺口。
降血脂藥品Ezetimibe/Atorvastatin 10/20毫克 已於今年2月2日恢復供應予各層級醫療機構及藥局
抑制胃酸的口溶錠Lansoprazole 國外原廠機器故障 預計今年3月初恢復供應。臨床端有同成分、同劑量口服藥品可供替代。
FrangulaSterculia之膨脹型瀉劑 原料問題 預計今年第3季恢復供應，已請其他成分（Psyllium Husk）的膨脹型瀉劑業者增加生產因應，並將替代藥品資訊公布於「藥品供應資訊平台」及轉知相關醫學會。
DutasterideTamsulosin複方藥品 原料問題 臨床端可處方2種單方藥品替代。業者已於今年2月陸續輸入，並自2月20日起陸續供應各層級醫療機構及藥局。
降血壓藥品Minoxidil 原廠供應問題 目前控貨中，預計今年9月30日恢復供應。經啟動公開徵求，已於2月核准其他廠商專案進口藥品，預計3月中開始供應，以補足缺口。
破傷風疫苗 已核准2家藥商專案進口。今年1月陸續完成封緘檢驗，現有庫存仍有20萬支，預計3月仍持續有藥品輸入。
插管用肌肉鬆弛劑Cisatracurium 一藥商退台灣市場 已於去年10月核准2家藥商專案輸入，並協調其他具許可證業者增加輸入，預計5月起進口。
血栓溶解劑Urokinase 原料漲價、短缺 國內2業者受影響，其中1家已於今年2月23日恢復供應，此外，食藥署去年12月核准專案進口藥品，也於2月24日輸入並開始供應。

缺藥潮

相關新聞

中國缺藥潮燒進台灣？普拿疼遭大量囤貨　王必勝：勿大量轉寄到國外
中國缺藥潮燒進台灣？普拿疼遭大量囤貨　王必勝：勿大量轉寄到國外
2022/12/19 16:41
脫歐影響？ 英國醫療院所面臨缺藥潮
脫歐影響？ 英國醫療院所面臨缺藥潮
2019/03/21 16:59

更新時間 : 2023-02-27 18:40 GMT+08:00

最受歡迎

【更新】28歲香港名媛蔡天鳳遭殺害分屍烹煮　前夫一家4人被捕•前公公情婦恐脫不了干係
【更新】28歲香港名媛蔡天鳳遭殺害分屍烹煮　前夫一家4人被捕•前公公情婦恐脫不了干係
韓綜「瑞鎮家」將開播　李瑞鎮帶領朴敘俊等人於墨西哥賣小吃　羅PD：V最不懂看眼色
韓綜「瑞鎮家」將開播　李瑞鎮帶領朴敘俊等人於墨西哥賣小吃　羅PD：V最不懂看眼色
破萬！2/27台灣本土新增7577例確診 為去年4月、307天來新低
破萬！2/27台灣本土新增7577例確診 為去年4月、307天來新低
累積確診破千萬！2/25台灣增13,526例COVID-19確定病例：13,281例本土、245例境外移入、53例死亡
累積確診破千萬！2/25台灣增13,526例COVID-19確定病例：13,281例本土、245例境外移入、53例死亡
台灣陸軍上校向德恩簽「投降承諾書」一審判7年6個月
台灣陸軍上校向德恩簽「投降承諾書」一審判7年6個月
2/24台灣增13,440例COVID-19確定病例：13,137例本土、303例境外移入、56例死亡
2/24台灣增13,440例COVID-19確定病例：13,137例本土、303例境外移入、56例死亡
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
二二八連假賞花趣 台北花城日夜都美麗 櫻花、品茗三路線推薦
二二八連假賞花趣 台北花城日夜都美麗 櫻花、品茗三路線推薦
〈時評〉台灣傑出駐外代表　非得更上層樓嗎？
〈時評〉台灣傑出駐外代表　非得更上層樓嗎？
【出遊注意!】台灣228連假人潮爆量: 九族文化村停車場滿格就不賣票　阿里山增開免費接駁車
【出遊注意!】台灣228連假人潮爆量: 九族文化村停車場滿格就不賣票　阿里山增開免費接駁車