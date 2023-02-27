〈投資理財〉 台灣電動車產業未來大 產業鏈機會多值得注意

電動車將來可能為台灣帶來多大商機？公信電董事長宣明智在新書「電動車產業大未來」一書中指出，台灣半導體及資通訊產業是強項，深受國際矚目，在全球科技產業占比非常高，尤其未來電動車產值是現在半導體晶圓代工的20倍，發展潛力充滿未來性，各國都不敢在這次工業革命中缺席，也替台灣經濟發展帶來龐大商機。

交通部推動的「交通科技產業會報」，區分12個工作小組，其中電動車就佔4個，包括5G智慧交通實驗場域、智慧公共運輸服務產業、智慧電動機車科技產業、智慧電動巴士科技產業，可以想見政府對電動車重視的程度，每一個零組件項目，都是創新而且潛力雄厚的機會。

電動車其實就是一個長了4隻大輪子的智慧型手機，正好符合台灣強項ICT產業發展的現況，因此把傳統車廠與台灣最強項的電子產業，結合起來做策略聯盟，正是矩陣創新的來源，在後PC、後手機的時代，升級版可透過OTA即時缐上靭體更新，新的數位科技導入與發展，將影響電動車的未來，傳統企業與科技企業轉型的系統產品。

值得重視的是，鴻海最近積極在高雄和發產業園區及橋頭科學園區，發展電動車產業，可以一窺端倪，未來高雄經濟發展，潛力無窮。目前資通訊產業的軟體研發、電動巴士、電芯研發暨試量產中心，已逐漸形成完整生產基地，逐漸建立高雄為智慧城市，對南台灣推動產業轉型，以及未來經濟發展至關重要，極可能是繼半導體產業之後，趨動國家經濟成長，下一個重要的火車頭。

電動車三大系統是電池（電池軟板）、電控、電驅（功率半導體），其中電池佔整車生產成本的三分之一，幾乎可以稱之為電動車的心臟，因此，如何建立電池產業鏈，而鴻海又要如何建立電池生產系統，受到產業界矚目。

鴻海的電池產業鏈落腳在高雄，目前先以橋頭科學園區，建立完整電池產業生態系統，包括電芯、電池包、LFP正極材料、負極材料、先進電池材料等，並聚集電池產業，建立完整的電池生產所需具備的各種要件，成為電池產業園區，進而帶動上、中、下游相關零組件，搭配未來國家級自駕車聯網試驗場域，形成完整電動車生態系統。

電池的問題，不僅是建立產業鏈，更重要的是重量。全球電動車市場，特斯拉是先行者，值得觀察了解它的做法，如何減輕電池的重量，是亟需要突破的問題，特斯拉在電池模組率先導入軟板，而傳統高階油車的感測器、LED頭燈、中控台等模組，亦開始採用軟板模組。自駕車標準配備的先進駕駛輔助系統（ADAS）或光學雷達（LiDAR），更為軟板帶來新需求。全球軟板價值從2014年的91.5億美元，已經成長到2022年的190.4億美元，年複合成長率約8.4%，至2027年可望到287.4億美元，年複合成長率為12.48%，高於全球整體PCB產值的成長幅度。

手機的軟板運用，從背光模組、攝像鏡頭、觸控螢幕、平板、真藍牙無線耳機等各式行動裝置，總產值已達百億美元以上。因此可以說，未來除了5G手機持續帶動軟板的成長之外，電動車將迎來下一波軟板高峰，值得投資人注意。

在台灣，軟板廠其實不下數十家，臻鼎、台郡因長期掌握蘋果訂單，成為全球軟板5大供應商之一，毅嘉眼見手機市場競爭激烈，已轉進汽車領域，避開紅海市場，方向正確，目前車用產品佔營收比重已超過62％，年營收達6.54億元，創下歷史第3高，現在正搶攻儀表板、中控、後視鏡的軟板需求。毅嘉去年電動車占車用電子產品比重38％，比前一年度增加一倍，未來發展應該有不錯的機會。

圓裕甫跨入軟板市場，去年營收27億元，目前規模還不算大，過去主要市場在美國軍警用筆電及工業用高階投影機，利潤穩定，但是市場開拓辛苦，與松下有近25年的合作經驗，軟板技術已經相當成熟，前年打進美國電動車供應鏈，現在已經開始生產充電槍的充電口，目前出貨量不大，只有公司營收的3.6%，但是電動車成長空間大，公司方面正積極努力累積經驗及商譽，未來商機值得注意。

目前全球第一大軟板廠臻鼎-KY，布局車用市場，去年已搶進車用電池、雷達、影像等車用模組，創下營收1713億元的營收紀錄，在全球市場上已超過10%。取得軟板優勢地位之後，2020年併購車用硬板為主的先豐通訊，加速汽車電池模組的發展速度，同時也在控制器、雷達模組、影像模組等，多款車載產品陸續供貨，並將擴大佈局ADAS。

電動車在鴻海領軍下，正積極開疆闢土，高雄已逐漸形成完整的電動車產業鏈，尤其在電池領域上，周邊大小企業各領風騷，逐漸成形，未來發展，有機會為台灣創造下一個世代經濟發展奇蹟。電動車的創新、創意不斷，商機無人敢漠視，投資人不妨注意尋寶，各項產品都可能有有不錯投資機會，值得追蹤注意。

★投資一定有風險 • 理財請務必慎思★