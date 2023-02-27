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（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）一頭白髮、一身白西裝，總統府資政辜寬敏是典型老派仕紳模樣，他打造出日不落漁業王國，一生投入台獨、制憲，和蔣經國、李登輝、陳水扁、蔡英文都曾過招，曾當面力諫小蔣反攻大陸不可行，也因和小蔣見面遭台獨聯盟除名，人生快意恩仇，寫下一部台獨傳奇。

辜寬敏2/27日上午於台北榮總辭世，享耆壽97歲。他出生鹿港辜家，父親是辜顯榮，同父異母哥哥是已故海基會董事長辜振甫；辜家政治色彩偏藍，辜寬敏卻信奉台獨。

1949年有台大與台灣省立師範學院（現為台灣師範大學）學生共乘腳踏車，被警員攔下，雙方衝突，學生被毆打，之後台大與師大學生包圍警察局；同年4月6日，軍警包圍台大宿舍與師範學院宿舍逮捕。

當時辜寬敏在香港，家人打電話對他說，憲兵到家中搜查要抓他，要求辜寬敏絕對不能回台，辜寬敏後來與第一任妻子蔡國儀結婚，再轉到日本經商。

辜寬敏與黨外運動人士在日本成立台獨聯盟，大力資助台獨運動。

根據中央社，1972年辜寬敏受邀回台，與時任行政院副院長蔣經國見面。他在回憶錄提到，因為雙方約定秘密會面，他從東京搭飛機經過莫斯科到荷蘭，在阿姆斯特丹過一夜，隔天再到法國巴黎坐飛機到泰國曼谷，再到香港，在香港過一夜才回來。

辜寬敏事後自述，他在蔣經國面前談把身分證的「籍貫」拿掉，減緩外省人與本省人差別問題；談應該要培養台灣的在野黨；談到反攻大陸是痴人說夢，讓蔣經國的臉色很難看。

辜寬敏回日本後，向台獨聯盟成員說明回台灣見蔣經國，但不被接受，認為這是「投誠」，後來還遭台獨聯盟日本本部除名。

1975年，辜寬敏決定回台長住，他在回憶錄提到，當時的想法是「獨立運動的重點問題不是在國際宣傳，而是在台灣島內」。

他返台後經營漁業公司，規模龐大的船隊縱橫中西太平洋，被譽為日不落漁業王國。他的事業成功，除成為參與政治的基礎外，也結合台派知識界創設經營「台灣春秋」、「黑白新聞周刊」、「日本文摘」等雜誌刊物。

2008年辜寬敏參加民主進步黨第12屆黨主席選舉，但輸給蔡英文，之後成立新台灣國策智庫、台灣制憲基金會，以民間力量推動制定新憲法。

辜寬敏曾坦言，在他的理想、事業之外，曾經荒唐過，自己是花花公子；他第一任太太是湖南籍的蔡國儀，現在的太太王美琇，因創辦黑白新聞周刊相識。

辜寬敏生有三子，著名經濟學家辜朝明是長子。

辜寬敏常因爭議言論躍上新聞版面，他曾發表「穿裙子的不適合當三軍統帥」、「民進黨的未來能否交給一位沒有結婚的小姐？」等言論，引發外界質疑大男人沙文主義。

對於兩岸關係，辜寬敏長期倡議「兄弟之邦」主張，認為台灣與中國是兄弟之邦，「本是同根生，相煎何太急」，中國經濟發展順利，當初是靠台灣幫忙，中國應該以哥哥的立場，承認台灣是一個國家，承認是對等的「兄弟之邦」，並幫助台灣加入聯合國。

辜寬敏讓人印象深刻的一幕則是，2016年5月20日，蔡總統就職典禮上，中華民國國歌響起時，觀禮人士紛紛起立，只有辜寬敏淡定地坐在位子上，這一幕也成了他堅持台獨的人生註記，不枉他「台獨教父」的稱號。

辜寬敏爭議言行: 曾說「穿裙子的不適合當三軍統帥」 密會蔣經國面諫反攻大陸不可行

【快訊】總統府資政、台灣民進黨資深黨員辜寬敏辭世 享耆壽97歲