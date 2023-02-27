Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 政治

辜寬敏爭議言行: 曾說「穿裙子的不適合當三軍統帥」 密會蔣經國面諫反攻大陸不可行

辜寬敏一生投入台獨、制憲，和蔣經國、李登輝、陳水扁、蔡英文都曾過招，他曾經當面力諫小蔣反攻大陸不可行，也因和小蔣見面遭台獨聯盟除名，人生快意恩仇，寫下一部台獨傳奇。

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2023/02/27 12:31
台灣之友會110年2月20日日晚間在台北舉行2021春節聯歡晚宴，總 統蔡英文（後右2）出席與會，席間與總統府資政辜寬敏（後左2）交換意見...

台灣之友會110年2月20日日晚間在台北舉行2021春節聯歡晚宴，總 統蔡英文（後右2）出席與會，席間與總統府資政辜寬敏（後左2）交換意見...

延伸閱讀: 【快訊】總統府資政、台灣民進黨資深黨員辜寬敏辭世　享耆壽97歲

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）一頭白髮、一身白西裝，總統府資政辜寬敏是典型老派仕紳模樣，他打造出日不落漁業王國，一生投入台獨、制憲，和蔣經國、李登輝、陳水扁、蔡英文都曾過招，曾當面力諫小蔣反攻大陸不可行，也因和小蔣見面遭台獨聯盟除名，人生快意恩仇，寫下一部台獨傳奇。

辜寬敏2/27日上午於台北榮總辭世，享耆壽97歲。他出生鹿港辜家，父親是辜顯榮，同父異母哥哥是已故海基會董事長辜振甫；辜家政治色彩偏藍，辜寬敏卻信奉台獨。

1949年有台大與台灣省立師範學院（現為台灣師範大學）學生共乘腳踏車，被警員攔下，雙方衝突，學生被毆打，之後台大與師大學生包圍警察局；同年4月6日，軍警包圍台大宿舍與師範學院宿舍逮捕。

當時辜寬敏在香港，家人打電話對他說，憲兵到家中搜查要抓他，要求辜寬敏絕對不能回台，辜寬敏後來與第一任妻子蔡國儀結婚，再轉到日本經商。

辜寬敏與黨外運動人士在日本成立台獨聯盟，大力資助台獨運動。

根據中央社，1972年辜寬敏受邀回台，與時任行政院副院長蔣經國見面。他在回憶錄提到，因為雙方約定秘密會面，他從東京搭飛機經過莫斯科到荷蘭，在阿姆斯特丹過一夜，隔天再到法國巴黎坐飛機到泰國曼谷，再到香港，在香港過一夜才回來。

辜寬敏事後自述，他在蔣經國面前談把身分證的「籍貫」拿掉，減緩外省人與本省人差別問題；談應該要培養台灣的在野黨；談到反攻大陸是痴人說夢，讓蔣經國的臉色很難看。

辜寬敏回日本後，向台獨聯盟成員說明回台灣見蔣經國，但不被接受，認為這是「投誠」，後來還遭台獨聯盟日本本部除名。

1975年，辜寬敏決定回台長住，他在回憶錄提到，當時的想法是「獨立運動的重點問題不是在國際宣傳，而是在台灣島內」。

他返台後經營漁業公司，規模龐大的船隊縱橫中西太平洋，被譽為日不落漁業王國。他的事業成功，除成為參與政治的基礎外，也結合台派知識界創設經營「台灣春秋」、「黑白新聞周刊」、「日本文摘」等雜誌刊物。

2008年辜寬敏參加民主進步黨第12屆黨主席選舉，但輸給蔡英文，之後成立新台灣國策智庫、台灣制憲基金會，以民間力量推動制定新憲法。

辜寬敏曾坦言，在他的理想、事業之外，曾經荒唐過，自己是花花公子；他第一任太太是湖南籍的蔡國儀，現在的太太王美琇，因創辦黑白新聞周刊相識。

辜寬敏生有三子，著名經濟學家辜朝明是長子。

辜寬敏常因爭議言論躍上新聞版面，他曾發表「穿裙子的不適合當三軍統帥」、「民進黨的未來能否交給一位沒有結婚的小姐？」等言論，引發外界質疑大男人沙文主義。

對於兩岸關係，辜寬敏長期倡議「兄弟之邦」主張，認為台灣與中國是兄弟之邦，「本是同根生，相煎何太急」，中國經濟發展順利，當初是靠台灣幫忙，中國應該以哥哥的立場，承認台灣是一個國家，承認是對等的「兄弟之邦」，並幫助台灣加入聯合國。

辜寬敏讓人印象深刻的一幕則是，2016年5月20日，蔡總統就職典禮上，中華民國國歌響起時，觀禮人士紛紛起立，只有辜寬敏淡定地坐在位子上，這一幕也成了他堅持台獨的人生註記，不枉他「台獨教父」的稱號。

辜寬敏爭議言行: 曾說「穿裙子的不適合當三軍統帥」 密會蔣經國面諫反攻大陸不可行

【快訊】總統府資政、台灣民進黨資深黨員辜寬敏辭世　享耆壽97歲
辜寬敏
蔣經國
反攻大陸
大男人
沙文主義
兄弟之邦
穿裙子
三軍統帥

相關新聞

【更新】總統府資政、獨派大老辜寬敏辭世•享耆壽97歲　政界追悼: 台灣交給我們繼續守護
【更新】總統府資政、獨派大老辜寬敏辭世•享耆壽97歲　政界追悼: 台灣交給我們繼續守護
2023/02/27 10:28
【R.I.P.】曾因發表「台灣自救宣言」入獄 「台獨教父」、總統府前資政 彭明敏辭世
【R.I.P.】曾因發表「台灣自救宣言」入獄 「台獨教父」、總統府前資政 彭明敏辭世
2022/04/08 15:46
〈時評〉一個經國 各自表述 ──台灣人無法勇敢面對史實的悲哀
〈時評〉一個經國 各自表述 ──台灣人無法勇敢面對史實的悲哀
2022/02/03 13:16
〈時評〉2022後中國對台灣策略解析
〈時評〉2022後中國對台灣策略解析
2022/02/01 20:54
〈時評〉蔣經國爭議　代表台灣轉型正義失敗
〈時評〉蔣經國爭議　代表台灣轉型正義失敗
2022/01/27 09:40

更新時間 : 2023-02-27 18:40 GMT+08:00

最受歡迎

【更新】28歲香港名媛蔡天鳳遭殺害分屍烹煮　前夫一家4人被捕•前公公情婦恐脫不了干係
【更新】28歲香港名媛蔡天鳳遭殺害分屍烹煮　前夫一家4人被捕•前公公情婦恐脫不了干係
韓綜「瑞鎮家」將開播　李瑞鎮帶領朴敘俊等人於墨西哥賣小吃　羅PD：V最不懂看眼色
韓綜「瑞鎮家」將開播　李瑞鎮帶領朴敘俊等人於墨西哥賣小吃　羅PD：V最不懂看眼色
破萬！2/27台灣本土新增7577例確診 為去年4月、307天來新低
破萬！2/27台灣本土新增7577例確診 為去年4月、307天來新低
累積確診破千萬！2/25台灣增13,526例COVID-19確定病例：13,281例本土、245例境外移入、53例死亡
累積確診破千萬！2/25台灣增13,526例COVID-19確定病例：13,281例本土、245例境外移入、53例死亡
台灣陸軍上校向德恩簽「投降承諾書」一審判7年6個月
台灣陸軍上校向德恩簽「投降承諾書」一審判7年6個月
2/24台灣增13,440例COVID-19確定病例：13,137例本土、303例境外移入、56例死亡
2/24台灣增13,440例COVID-19確定病例：13,137例本土、303例境外移入、56例死亡
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
二二八連假賞花趣 台北花城日夜都美麗 櫻花、品茗三路線推薦
二二八連假賞花趣 台北花城日夜都美麗 櫻花、品茗三路線推薦
〈時評〉台灣傑出駐外代表　非得更上層樓嗎？
〈時評〉台灣傑出駐外代表　非得更上層樓嗎？
【出遊注意!】台灣228連假人潮爆量: 九族文化村停車場滿格就不賣票　阿里山增開免費接駁車
【出遊注意!】台灣228連假人潮爆量: 九族文化村停車場滿格就不賣票　阿里山增開免費接駁車