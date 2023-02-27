【更新】總統府資政、獨派大老辜寬敏辭世•享耆壽97歲　政界追悼: 台灣交給我們繼續守護

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更新時間: 2023-02-27 11:23

首次發稿: 2023-02-27 10:28

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）台灣制憲基金會今天(27日) 指出，基金會董事長、總統府資政辜寬敏27日上午8時55分於台北榮總辭世，享耆壽97歲。

台灣制憲基金會指出，辜先生自30餘歲起，超過半世紀時間，一心一意投入台灣獨立建國與國家正常化志業。這不僅是一場政治運動，更是一場台灣人「思想革命」。所為無他，就是為了辜先生心愛的祖國– 台灣，期待台灣如同美國、澳洲、紐西蘭與南美洲等移民社會一般，最終成為一個獨立、正常，且有尊嚴的國家。．

辜先生終其一生，不畏任何政治壓力，堅持「對的事情就要去做」、「不做就是0」原則，堅持逆風蒼鷹精神，勇往向前推進一波波行動，包括1960年代在日本擔任台獨聯盟委員長時發起二二八示威遊行；1990年代力勸彭明敏教授以民進黨籍身份參選總統；多次在美國重要媒體刊登意見廣告，表達台灣人心聲；當面向前日本首相安倍晉三表達台日關係密不可分想法，促成「台灣有事就是日本有事」概念；2009年成立搶救台灣行動聯盟，發起全國319鄉鎮公民行動巡迴演講；2010年成立新台灣國策智庫；2013年成立新台灣和平基金會；2019年成立台灣制憲基金會，2020年發動台灣憲政史上首次制憲公投案，2021年號召百個團體組成台灣新線聯合陣線，推進台灣新憲法運動。

辜先生認為，台灣過去被殖民統治歷史非常悲哀，但正因為如此，我們不能再繼續輪迴下去。台灣人必須終結這種悲哀命運，未來長長久久歷史，是值得我們期待和奮鬥。．

當今，台灣社會絕大多數人，都認為台灣是一個獨立自主國家。但大多數人也都同意，台灣還「不正常」，其根本原因在於，我們至今仍在使用以大中國為背景而設計，將台灣和中國視為同一個國家的《中華民國憲法》。台灣沒有一部基於台灣制憲力產生的憲法，台灣社會仍對於國家定位問題模糊不清，也為中國文攻武嚇，埋下木馬屠城的伏筆。此不僅無益於台灣安全，更是禍害無窮。

辜先生一生的座右銘是：「為、不為、無不為。」我們熟悉的辜先生，自有一套「無不為」的獨特解釋，就是他認為「即便對我不利，但只要是對的事情，該做的還是要去做。」這六個字可說是涵括辜先生近一世紀的人生。為了大愛台灣，勇往直前，奉獻一生的「堅持」，更是辜先生的最佳寫照。

台灣制憲基金會說，辜寬敏一生念茲在茲的就是致力於推動制定一部由台灣人民制定，為台灣而生的新憲法，從根本上團結並凝聚「台灣人意識」，深化台灣人民的「國民意識」與「國家意識」期許後代子子孫孫，讓我們國家最終能以「台灣」之名，驕傲地昂首闊步於世界舞台。

副總統賴清德上午在臉書po文，敬悼 「辜老」辜寬敏資政，全文如下:

今早聽聞辜寬敏資政離世，感到哀悼與不捨，這是國家的損失，也請家屬節哀保重。

台灣是辜老一生的牽掛，除了為政治理念奮鬥之外，只要對台灣好的事，他都願意奉獻心力。

辜老在故鄉鹿港設立「緊急救助專戶」，推動各種社會救助，並且每年回家鄉慰問清寒家庭。去年更是把鹿港一筆土地捐贈給台電，作為再生能源的案場。這是辜老在大家熟悉的政治之外，另一種疼惜台灣的方式。

想起辜老一生為台灣奉獻，以及對政壇晚輩的照顧，心中萬分不捨。請辜老安息，台灣就交給我們，我們會繼續守護台灣的民主、和平與繁榮。

行政院長陳建仁在臉書發文表示，今早聽聞辜寬敏逝世，除向辜寬敏的家人表達哀悼之意，更要向辜寬敏長期以來為捍衛台灣主權、推動台灣本土化、民主化的貢獻，表達敬意。

陳建仁說，辜寬敏與他的父親同為「台北高等學校」的校友，因為這層關係，過去與辜老先生多有互動，辜寬敏生前對於他們這些後輩多有勉勵，希望身為台灣的一分子，都能秉持民主自由精神，奉獻給國家社會。陳建仁表示，「願辜老先生能永遠安息，而他的精神與風骨，也必能常存人心！」

總統府秘書長林佳龍也透過臉書表示，這幾年所敬重的前輩，包含史明歐吉桑、前總統李登輝、資政彭明敏相繼辭世，時代巨人的殞落，未竟之事的叮囑，壯志雖未酬，但他們一生為台灣邁向正常國家開疆闢土，點亮前路，至死方休的精神，令人尊敬，鞭策大家接力完成。

林佳龍說，辜老及諸位前輩的一生不是只為自己而活，而是為台灣集體的尊嚴與福祉而活，辜寬敏穿著白色西裝，頂著白髮，蓄著性格的鬍鬚，穿梭於台派大小場合的身影，如今已無法再見；感謝辜寬敏一生奉獻台灣，如今化作春泥更護花，願他在另一個國度，永遠守護共同的國度、台灣。

台南市長黃偉哲今也透過臉書表示「守護台灣是需要世世代代一棒接一棒的志業，會繼續努力」。黃偉哲臉書表示，行程中聽聞辜老辭世，心中萬般不捨。「去年10月我才剛錄影片祝壽，如今卻已無法再向辜老就教，無比遺憾。」

黃偉哲說，辜老一生堅定為台灣，無論是早年在日本擔任台灣青年會委員長，出資協助「臺灣春秋」、「日本文摘」、「臺灣青年」等刊物為台灣發聲，或是晚年成立台灣制憲基金會，推動國家正常化，台灣，一直是辜老念茲在茲的故鄉與深愛的家。

黃偉哲指出，

「明日是228事件76週年，辜老於今日辭世，彷彿提醒著我們，轉型正義是一條漫長的道路；守護台灣更是需要世世代代一棒接一棒的志業。」

中央社引述台灣制憲基金會表示，辜寬敏悼念場域，將於設置完成後另行公告，開放社會各界追思辜寬敏精神與理念。

根據維基百科，辜寬敏是民主進步黨資深黨員，早期曾任日本臺獨團體臺灣青年會委員長。曾創設經營《臺灣春秋》、《日本文摘》等雜誌，並出資贊助日本臺獨刊物《臺灣青年》。

回臺後，他持續透過意見廣告、社會倡議推動臺灣獨立運動，晚年(2018年, 民國107年) 成立臺灣制憲基金會，擔任董事長一職，致力推動臺灣正常國家運動，期盼創造符合臺灣現狀的新憲法。

辜寬敏出身鹿港辜家（分家後的和信集團、中信集團），辜顯榮之第八子，國民黨籍前海基會董事長、總統府資政辜振甫為其同父異母之兄長。辜家政治色彩偏藍，辜寬敏卻信奉台獨。

圖為2001年辜寬敏（前右）與哥哥辜振甫（前左）出席中樞國慶典禮。（中央社檔案照片）

民國109年11月6日，故總統李登輝辭世百日，台灣團結聯盟6日舉辦感念餐會。當時台灣制憲基金會董事長辜寬敏致詞時就重申， 台灣現在最要緊的是制憲，而非繼續使用中華民國的憲法。

辜寬敏簡介(資料來源: 中央社)

出生：1926年10月15日，彰化

學歷：國立台灣大學政治系

經歷：總統府資政（二度任職）、民進黨顧問、建國黨顧問、台灣青年會委員長、榮星企業股份有限公司董事長、新台灣國策智庫創辦人、台灣制憲基金會創辦人

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