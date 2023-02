台灣高雄籍漁船「聯昇發」號印度洋翻覆16人失蹤　漁業署: 持續搜救中

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)漁業署表示,昨(26日) 接獲模里西斯證實,在該國海域尋獲高雄籍漁船「聯昇發」翻覆船體,但現場並未發現船員蹤跡,將持續協調模里西斯及附近海域作業友船協尋失蹤的16名船員。

漁業署透過新聞稿表示,23日獲報高雄籍漁船「聯昇發」(CT4-2896)在印度洋公海失聯,隨即洽相關單位尋求鄰近國家協助搜救,並協調附近海域作業友船就近搜尋;前天(25日)晚間接獲台籍漁船「安OO號」回報,在失事海域附近尋獲翻覆船體,疑為聯昇發漁船,漁業署即洽國家搜救中心尋求模里西斯共和國(Mauritius)協助。

中央社24日引述漁業署說明,聯昇發漁船經許可前往印度洋海域作業,漁船全長29.7公尺,船噸位98噸,船上計有16名船員,包含1名台籍船員及15名印尼籍船員。

聯昇發漁船於台灣時間111年10月7日自模里西斯路易士港出港作業,家屬在今年(112年) 2月23日上午尚與漁業署聯繫聯昇發漁船海上轉載事宜,不過當天中午,家屬再次聯繫漁業署時表示船隻失聯。

漁業署進一步查證,聯昇發漁船船位回報器(VMS)自動回報至2月19日中午12時,之後由漁船以書面回報船位至22日0時,接下來23日家屬向漁業署通報與聯昇發漁船失聯。

