（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）漁業署表示，昨(26日) 接獲模里西斯證實，在該國海域尋獲高雄籍漁船「聯昇發」翻覆船體，但現場並未發現船員蹤跡，將持續協調模里西斯及附近海域作業友船協尋失蹤的16名船員。

漁業署透過新聞稿表示，23日獲報高雄籍漁船「聯昇發」（CT4-2896）在印度洋公海失聯，隨即洽相關單位尋求鄰近國家協助搜救，並協調附近海域作業友船就近搜尋；前天（25日）晚間接獲台籍漁船「安OO號」回報，在失事海域附近尋獲翻覆船體，疑為聯昇發漁船，漁業署即洽國家搜救中心尋求模里西斯共和國（Mauritius）協助。

中央社24日引述漁業署說明，聯昇發漁船經許可前往印度洋海域作業，漁船全長29.7公尺，船噸位98噸，船上計有16名船員，包含1名台籍船員及15名印尼籍船員。

聯昇發漁船於台灣時間111年10月7日自模里西斯路易士港出港作業，家屬在今年(112年) 2月23日上午尚與漁業署聯繫聯昇發漁船海上轉載事宜，不過當天中午，家屬再次聯繫漁業署時表示船隻失聯。

漁業署進一步查證，聯昇發漁船船位回報器（VMS）自動回報至2月19日中午12時，之後由漁船以書面回報船位至22日0時，接下來23日家屬向漁業署通報與聯昇發漁船失聯。

Latest satellite view #CycloneFreddy as it passes to the north of #Mauritius pic.twitter.com/uD5Z5VqJmx — Zoom Earth (@zoom_earth) February 20, 2023

美聯社報導, 2月20日, 一個名為Freddy的氣旋 (圖右, Cyclone Freddy) 曾影響模里西斯並在當地造成水患。(圖/美聯社)

漁業署最新發布的新聞稿指出，模里西斯航運單位26日表示，公務船在當地時間上午6時多，抵達翻覆船體位置，經潛水人員水下目視判斷，證實確為「聯昇發」；另除漁艙及機房無法進入，其餘空間都沒有發現人員，且未尋獲救生艇。

漁業署強調，目前雖證實「聯昇發」翻覆，但現場並未發現16名船員蹤跡，將持續請國家搜救指揮中心及外交部協洽模里西斯及附近海域作業的台籍漁船協助搜尋失蹤船員。

我國籍「昇豐128號」（CT3-5369）鮪釣漁船

2月18日於太平洋公海失聯

另外針對18日於太平洋公海失聯的東港籍「昇豐128號」（CT3-5369）鮪釣漁船，漁業署表示，台灣和美國等案發海域鄰近國家相關單位持續搜救。截至26日，美方已派遣定翼機6架次前往搜索，並已有2艘商船及18艘台籍漁船於附近海域進行搜救，海巡署亦派艦自菲律賓北方海域往南搜索，將持續洽請相關單位及臨近海域作業漁船協助搜尋。

台灣高雄籍漁船「聯昇發」號印度洋翻覆16人失蹤 漁業署: 持續搜救中