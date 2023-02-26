【中共20屆二中全會】聚焦國安系統變革 國安委員會辦公室走向前台

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）中共20屆二中全會今（26）日下午登場，全會將討論通過國家機構領導人選建議名單，此外也將審議「黨和國家機構改革方案」，其中國安系統的變革尤受外界關注。

綜合外媒報導，中共20屆二中全會於26日到28日在北京舉行，總書記習近平依例進行工作報告， 會後將依例發表會議公報。按慣例，公報不會曝光國家機構領導人選建議名單，「黨和國家機構改革方案」的內容是否對外公布則不得而知。

去年20大特別強調國家安全，自20大報告亦可看出現行中國國安體系「高效權威不夠，協調機制不足」。本次「黨和國家機構改革方案」將改革及整合國安體系功能，主要是「政法系統的整合」，這意味著2014年成立的「中央國家安全委員會」有可能自幕後走向前台。該委員會由習近平親任主席，其下並設有「國家安全委員會辦公室」，但成立至今其內部運作依然成謎。

星島日報指出，國安委員會辦公室走向前台，不排除中共中央政法委權力可能被削弱，甚至喪失對「刀把子」（公安、檢察、法院系統）的指揮領導功能。

報導也從人事異動上分析，中共20屆一中全會同時安排政法委書記陳文清和公安部長王小洪擔任中共中央書記處書記，又讓陳一新擔任國安部長後仍兼任政法委秘書長，應該就是要配合這項機構改革。