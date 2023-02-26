南韓企業發放不婚津貼 學者：有助鼓勵已婚員工多生養

（台灣英文新聞／國際組 綜合外電報導）南韓生育率甫創全球新低，如今不婚趨勢漸漸為社會所接受，許多指標性企業更比照結婚發放「不婚津貼」，留住優秀人才。

據南韓企劃財政部統計廳調查，2020年30歲民眾中有過4成2沒有伴侶，較10年前上升1成3，30歲以上男性更有5成以上單身，越來越多青年男女因為各種壓力，將結婚視為人生選項之一，而非必須品，這也促使企業為留才調整津貼模式。

日經亞洲報導，樂金（LG）集團旗下電信營運商「LG U+」「LG U+」今年1月起開始發放「不婚津貼」，金額等同結婚津貼，包含1個月的基本薪資及5天有薪假。但申請不婚津貼的員工未來若結婚，就無法再領結婚禮金與婚假。

目前「LG U+」的不婚津貼僅限43歲（含）以上或在職至少10年的員工申請，目前已有6名員工提出申請，未來該公司打算逐步放寬申請資格。

「LG U+」並非首個提出不婚津貼的南韓公司。該國的「NH投資證券公司」2年前就已提出，45歲（含）以上員工只要表明以後不結婚，就可獲得1個月的薪資作為津貼。該公司表示，這是確保已婚及單身的員工獲得公平對待。「樂天百貨」除了提供現金津貼外，還會附贈盆栽（結婚者送捧花）。

報導指出，支持不婚族有助鼓勵已婚者多生小孩。翰林大學社會學教授石才恩（Shin Kyung-ah）表示，許多已婚者擔心生2胎會增加同事負擔，若未婚者亦可領津貼，也會減少已婚員工心理負擔，放心生養更多孩子。