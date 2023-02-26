加拿大雜交「超級豬」生存力強破壞性高　恐大肆破壞美國生態環境

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合報導）加拿大一種由野豬及家豬混種而成的「超級豬」（Super pigs）在當地肆虐成災，現正大舉進逼美國，恐成美國生態浩劫。

福斯新聞報導，這種家豬與歐洲野豬雜交而來的「超級豬」，體型巨大又聰明，可以在嚴寒氣候中生存，繁殖力強又沒有天敵，且幾乎什麼都吃，不僅破壞生態環境，還會攜帶傳染病病原體，傳播疾病給人類、牲畜、寵物與野生動物。

加拿大薩斯喀徹溫大學動物與家禽科學系助理教授布魯克斯（Ryan Brook）直言，超級豬是「世界上最糟的外來入侵大型哺乳類動物之一」。而現在，這些肆虐加拿大的生物，正大舉前進鄰國美國，恐對當地自然環境將造成嚴重破壞。

為何野豬的破壞力如此之高？布鲁克斯表示有兩個原因，一為缺乏天敵，二為科學法則。

加拿大為增加農業多樣化，於20世紀80年代進口首批歐洲野豬。該國野豬市場在2001年達到顛峰後，有些養殖者乾脆直接就地棄養，以為這些豬隻會自然被嚴寒氣候淘汰。然而，加國本身沒有豬這個物種，因此進入自然環境的超級豬缺乏獵食者，自然數量龐大。

其二，野豬養殖者被告知要將之與家豬雜交，以獲得體型更大的豬隻。家豬不僅多了一組肋骨，並且更頻繁的繁殖。這對業者來說是好消息，但當這些混種進入野外，就成為巨大的問題。

根據伯格曼法則（Bergmann's rule）（編按：指同種恆溫動物，在緯度或海拔越高的區域，體型就越大，因為有利生存），加國目前發現最大的超級豬，其體重遠超過600磅。

布鲁克斯表示，這些超級豬擁有龐大體型，再加上不俗的智力，學會在雪中挖洞以維持體溫等技能，讓它們在嚴寒的氣候中生存下來，肆虐範圍已廣達62萬平方英里，且因族群數量大幅上升，導致它們轉而向南遷徙。

這些超級豬什麼都吃，遇上的哺乳類動物乃至飛禽都不能倖免。它們會破壞農作物及自然環境、入侵城市以及惡化水質，所攜帶的傳染病病原體，更會使人類、牲畜、寵物與本地的野生動物染疫。

布魯克斯警告，這些超級豬正從加拿大入侵美國，若不及早控制數量，自然環境將遭受嚴重破壞。