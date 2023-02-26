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【出遊注意!】台灣228連假人潮爆量: 九族文化村停車場滿格就不賣票　阿里山增開免費接駁車

➤阿里山方面, 嘉義林管處在228連假期間，於台18線88.5至95K往塔塔加方向路肩，規劃小客車臨時停車格，沿線並設置10處臨時接駁車站，從上午8時至下午6時提供遊客免費接駁往返阿里山入口轉運站。➤南投九族文化村2/26因入園遊客太多，緊急呼籲民眾改前往其他觀光景點，如停車場車位被停滿，將暫停售票。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/02/26 17:44
圖/<a href="https://www.facebook.com/AlishanForest?__tn__=-UC*F" role="link" tabindex="0" waprocessedanchor="true">阿里山國家森林遊樂區</a>

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）今天(2/26) 是228連假第二天，台灣多個旅遊景點遊客均爆量! 南投日月潭、溪頭等觀光景點車流湧現，南投九族文化村因入園遊客太多，緊急呼籲民眾改前往其他觀光景點，如停車場車位被停滿，將暫停售票。

另一方面，阿里山國家森林遊樂區今天約湧進7000人，台18線88.5至95K路肩停滿車輛，嘉義林管處沿途開接駁車接遊客入園；林管處說，預估明天(2/27) 到阿里山賞花人潮與今天差不多。

九族文化村經理黃瑞奇說，昨天(2/25)是連假第一天，遊客人數增加，沒想到今天出門遊玩的民眾更多，入園人數近2萬人，工作人員發現來園區賞花人數越來越多，為了安全起見，上午透過臉書等管道，呼籲要前往九族文化村的遊客改道前往其他觀光景點。

黃瑞奇說，工作人員也在入口處道路舉牌宣導，呼籲民眾改道，而九族文化村附設的停車場約有3000格停車位，如果車位被停滿，他們就會暫停售票。

南投日月潭國家風景區管理處也發布新聞指出，2月25日至28日，每天上午9時至晚上6時，台21縣60公里處至64公里處，禁止路邊停車；風景區內的名勝街、義勇街以及水沙連街等熱鬧街道，實施交通管制，除公務車輛及緊急救護車輛外，其他車輛禁止進入。

阿里山方面，根據嘉義林管處，阿里山國家森林遊樂區228連假第1、2天入園人次合計超過1萬人，比一般假日多數倍人潮，區內停車格有307個，這兩天一早就滿了，多數遊客只能將車子停在園區入口處附近的台18線上。

嘉義林管處在228連假期間，於台18線88.5至95K往塔塔加方向路肩，規劃小客車臨時停車格，沿線並設置10處臨時接駁車站，從上午8時至下午6時提供遊客免費接駁往返阿里山入口轉運站。

嘉義林管處表示，明天(2/27) 是228連假第3天，預估到阿里山遊樂區的人潮跟今天差不多，因應人潮27、28日兩天，接駁車輛將由4輛增加為6輛，盡力縮短遊客等待時間。

嘉義林管處說，目前園區內緋寒櫻、阿龜櫻已盛開，日本櫻花唐實櫻目前已開8成，台灣原生櫻花目前已有5成開花，最佳賞花地點為沼平公園、詩路、阿里山工作站前。

嘉義林管處呼籲連假上山賞花遊客，可隨時透過LBS簡訊廣播服務、CMS訊息可變告示牌、警廣等系統瞭解園區人潮狀況，於園區賞花時請勿拉扯或攀折花木。

【出遊注意!】台灣228連假人潮爆量: 九族文化村停車場滿格就不賣票　阿里山增開免費接駁車

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2023年阿里山花季將自3月10日起登場，目前阿里山國家森林遊樂區內的阿龜櫻已盛開，嘉義林管處21日推薦遊客可至香林服務區、沼平公園或阿里山工作站前賞花。（嘉義林管處提供）中央社
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