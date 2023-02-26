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2/26本土增1萬2792例、46死 一週染疫數跌破10萬 3月有望宣布新隔離措施

目前國內累計確診10,025,366例、死亡17,864例。

By 醫藥組, 台灣英文新聞－編輯
2023/02/26 16:09
指揮中心公布COVID-19統計數據，可見台灣新增染疫人數降低。(圖／翻攝自指揮中心網頁）

指揮中心公布COVID-19統計數據，可見台灣新增染疫人數降低。(圖／翻攝自指揮中心網頁）

(台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）指揮中心今（26）日公布，台灣新增1萬2792例COVID-19本土病例，其中46人死亡；境外新增298例。指揮中心表示，單週新增本土確診跌破10萬例，3月有望公布輕症確診免隔離的詳細內容。

根據疾管署數據統計，台灣新增1萬2792例COVID-19本土病例，其中46人死亡；境外新增298例。目前國內累計確診10,025,366例、死亡17,864例。

中央流行疫情指揮中心發言人羅一鈞表示，今日單日疫情已較上週日同期下降18.7％，一週以來（2月19至25日）確診人數約9萬8613例，相較前週約11.4萬例，已跌破10萬，降幅約13.9%。預估明天降到1萬例以下的機會很高。

國內自2月20日起室內除了大眾運輸系統、醫療院所等場所，室內已全面脫口罩，這也讓「輕症確診免隔離」上路時程備受關注。

羅一鈞對此表示，相關配套已在研擬討論中，例如隔離若從5+n改成0+n，哪些事情可做、哪些不可做。若228連假效應、3月6日校園口罩鬆綁後對疫情未造成較多衝擊，3月就有望公布輕症確診免隔離的詳細內容。

羅一鈞再度提醒，儘管COVID-19疫情趨緩，但流感、呼吸道融合病毒、腺病毒等，目前看來在社區中都有流行或蠢動的情形，建議長者、慢性病患者或是幼兒務必要戴口罩、勤洗手，避免不慎染病，造成身體負擔。
新增確診

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