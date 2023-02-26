土耳其強震屋倒究責184人被逮 艾爾段5月大選堪慮卸責稱「命運」

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）土耳其強震引發大規模房屋坍塌，建築工程貪腐以及都市開發充滿缺陷也被視為造成高逾4.4萬人死亡的原因之一。如今土國當局已下令調查究責建築物倒塌，目前已逮捕184人，叱吒土國逾20載的總統艾爾段也因人心向背，在今年5月的大選前景堪慮。

據路透社報導，土耳其2月6日遭逢百年大震，逾16物棟建築在地震中倒塌或重度受損，其中就包括52萬間公寓，可謂耳其現代史上最嚴重的一場災難。

大規模倒塌的房屋也導致死亡人數直線攀升，如今已累積達4萬4128人，若算上鄰國敘利亞的災情，這些地震共造成了逾5萬人死亡。而負責清理的消防人員每日都會在廢墟中發現罹難者的遺體。

據土國災害管理相關部門指出，近200萬因地震無家可歸的災民被安置在帳棚、集裝箱屋或其他設施。目前災區已架設超過33.5萬頂帳篷，130個地點正在建立集裝箱屋安置點，近53萬人從災區撤離。

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這場大地震也震出了民眾對於建築工程貪腐以及都市開發充滿缺陷的不滿，以及對總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）的不滿。

土耳其司法部長博茲達（Bekir Bozdag）今日在10大災區之一的東南部城市迪亞巴克爾（Diyarbakir）舉行記者會，他表示，已有超過600人因倒塌建築物遭到調查，並有184人因此遭到逮捕及還押，其中包括79名建築承包商、74名對建築物負有法律責任者、13名業主以及18名對建築物進行改建者。

BBC報導，反對黨以及一些建築專家指責艾爾段政府未能落實建築法規，並試圖轉移災難的整體責任。這些反對者指出，政府的政策允許對違反建築法規的承包商進行所謂的赦免，以此鼓勵建築業的繁榮，即便在地震好發區也是如此。

艾爾段已承認當局有不足之處，但傾向於將災難的規模歸咎於「命運」，他最近視訪災區時表示，「這樣的事情一直都在發生，這是命運計畫的一部分」。

隨著土耳其大選將於5月14日登場，艾爾段長達二十多年的統治威望似乎已岌岌可危。