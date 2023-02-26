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（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）台南學甲「88槍」槍擊案幕後策劃人之一的洪政軍及槍手孔祥志在中國落網，昨(25日)押解回台，今天(26日) 接受檢警偵訊時供詞避重就輕，但向警方透露逃亡過程飲食不理想，還是台灣比較好。

台南市政府警察局刑警大隊大隊長林宏昇上午接受媒體聯訪表示，洪、孔2人昨押解回到台南後已入夜，未進行夜間訊問，在留置室休息後，今天上午7時30分先提供早餐，接著在律師到場後進行初步訊問。

台南學甲槍擊案主嫌及槍手在中國落網，25日押解回台(白色口罩者)，在桃園國際機場管制區內，一路由刑事局除暴特勤隊警戒押送。中央社

林宏昇表示，專案小組追查重點在於槍擊案動機、槍枝下落及是否仍有共犯在逃，但2人初步說法都避重就輕，包括已將作案用槍枝丟在海邊，並在去年11月一起透過漁船管道偷渡到中國等，專案小組追問是否有人接應時，2人雖供出一些綽號，但也有可能是推託說法，專案小組都還要一一比對查證。

媒體詢問，外傳有前民意代表協助2人偷渡，並指稱犯案動機與光電利益、台南市正副議長選舉有關，林宏昇指出，這些都是傳聞，目前沒有這方面的相關情資，但仍會進一步查證，一切都依證據偵辦，也不會有政治上的壓力。

林宏昇表示，洪、孔2人也向專案小組人員表示，逃亡期間飲食情況不理想，從昨天到現在警方提供的飲食反而讓他們覺得「還是台灣好」。

綽號「紅龜」的洪政軍及槍手孔祥志，25日晚押返台南市警局；專案小組調查，兩人1月中旬在中國福建泉州落網，但犯案動機有待釐清。

根據中央社，洪政軍、孔祥志25日下午押解返台，台南檢警北上桃園機場接手，25日晚6時許將人帶回台南市警局，定26日偵訊。

專案小組人員指出，洪、孔2人今年1月中旬已在中國福建泉州先後落網。但為何拖了1個月才送回台灣，檢警低調不回應，僅表示，將深入了解。

至於有媒體報導，洪、孔犯案後潛逃出境，主因是台南前民代暗中接應；刑事局長李西河及台南市警察局長廖宗山都否認接到類似情資，但會了解偷渡過程及接應者身分。

廖宗山表示，洪、孔犯案後各自偷渡，都在中國福建泉州上岸，專案小組去年12月中旬得知2人逃往中國，由刑事局循兩岸管道通報中國警方協助查緝，中國警方逮到人後，23日才告知刑事局派員押返台灣。

台南學甲槍擊案是否涉及龐大光電利益或政治動機，專案小組表示，有待釐清，但會辦到底。

台南市學甲區去年(2022年) 11月10日凌晨接連發生2起槍擊案，孔祥志當天凌晨1時8分涉嫌持槍在學甲區頂山寮一家科技股份有限公司射擊58發子彈，再赴位於中正路的前市議員謝財旺女兒競選總部鐵門掃射30槍。

洪政軍及孔祥志在案發後陸續潛逃出境，但被列為策劃指揮犯案之一的楊姓、共犯李姓、郭姓、蔡姓、謝姓等5男遭逮收押。

台南學甲「88槍擊案」主嫌及槍手押解回台灣 1月中旬已在中國落網

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