更新時間: 2023-02-26 16:45

首次發稿: 2023-02-26 11:35

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）香港28歲名媛蔡天鳳（Abby Choi）慘遭殺害肢解，頭顱、軀幹、雙手下落未明，港警今天(26日) 到將軍澳華人永遠墳場搜尋，由高空搜查隊下爬山坡持續尋找殘肢，目前尚未有新發現。

星島日報26日報導，今天上午10時許，西九龍總區重案組聯同其他警員陸續到達將軍澳華人永遠墳場，根據警方調查，兇嫌疑將殘肢棄置山坡，不排除殘肢滾下山坡墜入儲水池的可能。

台灣中央社引述報導指出，高空搜查隊在山坡游繩而下搜尋，地毯式翻找草叢；另外疑為兇嫌租用作為肢解屍體的大埔龍尾村村屋，截至今天上午仍未解封，由兩名警員把守。

蔡天鳳在21日被人以與女兒會面誘騙離家，自此人間蒸發；警方於24日凌晨在九龍城區拘捕蔡天鳳的前夫父母和兄長，破門進入大埔龍尾村村屋，在屋內一冰櫃尋獲人體殘肢，以及蔡天鳳的財物、身分證和信用卡。

警方在現場發現，冰櫃內的殘肢為腰部以下的雙腿，其中大腿肉被削至見骨，小腿大致完整；現場另有兩煲混有人體組織的湯，內有大量碎肉。

蔡天鳳的前夫鄺港智一度試圖潛逃，其於25日下午在東涌將被拘捕，彼時他正準備上船，疑似欲潛逃離境，警方在他身上發現港幣現金和名表。蔡天鳳前夫一家4口均有涉案嫌疑，犯案動機指向謀奪財產。

香港01報導，蔡天鳳為名媛，生活奢華、家境富裕，手上持有多個物業，估計個人身家逾億元。

蔡天鳳在18歲時與鄺港智（洋名Alex）結婚，誕下現時分別為10歲及8歲的兒女，後來兩人離婚。蔡天鳳在2016年12月與譚仔米線創辦人兒子結為夫婦，據聞雙方未註冊登記，彼此財政獨立，兩人育有2名子女。

鄺港智目前無業，雙方離婚後，蔡天鳳仍照顧前夫一家人生活，安排他們住在何文田加多利山一間豪宅，這棟房子雖由蔡天鳳斥資購入，但是由前夫父親掛名業主，前夫兄長則受聘擔任蔡天鳳的私人司機。

報導指出，蔡天鳳被殺害動機疑似始於謀財害命。蔡天鳳去年(2022年) 底有意出售前夫一家人現在居住的豪宅，取回部份款項，再為前夫一家人安排其他住處，惟身為「業主」的前夫父親不同意，雙方就賣屋一事起爭執。

由於蔡天鳳與現任丈夫沒有註冊登記，倘若其身故，她所持有的物業、投資等財產都將歸於子女所有，推測嫌犯是在財富誘惑下，興起殺人動機。

【更新】28歲香港名媛蔡天鳳遭殺害分屍烹煮 前夫一家4人被捕•疑預謀設局犯案

更新時間: 2023-02-26 14:45

首次發稿: 2023-02-26 11:35

前夫企圖搭船潛逃被捕

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）香港名媛蔡天鳳遭殺害分屍案，香港警方繼24日逮捕涉案的前夫父母及兄長後，25日又抓到準備搭船潛逃的前夫。警方下午赴將軍澳華人永遠墳場搜尋蔡天鳳的殘肢，迄今未尋獲其頭顱及手部。

28歲的蔡天鳳生前活躍於社交網站，最近還登上法國巴黎時裝公報（L'OFFICIEL）數位版的封面，報導稱Abby Choi是時尚指標，「以其對時裝無與倫比的觸覺風靡全球，在時裝界具影響力，其敏銳穿著混搭眼光令她引領潮流，獲全世界粉絲關注」。

蔡天鳳任職模特兒，據其在Instagram分享的照片可見，她不時出席法國巴黎時裝週活動，身穿不同名牌服飾拍照，生活奢華。

圖/南洋商報

綜合星島日報、香港01及明報等港媒報導，蔡天鳳遭殺害分屍案，警方24日拘捕鄺姓前夫的父母及兄長後，前夫一直失蹤。警方25日在東涌拘捕其前夫，據悉當時他在東涌碼頭等候船隻準備潛逃，被警方當場抓到。

據報導，蔡天鳳被殘忍殺害，涉及到港幣數千萬元的糾紛。

台灣中央社報導，蔡天鳳本身家底豐厚，父母在中國經商，生活奢侈。蔡天鳳18歲時與洋名Alex的前夫結婚，生下一對現在分別10歲及8歲的兒女，她付錢買下何文田加多利山一間豪宅，為避免繳付巨額印花稅，借用前夫父親的名義買樓。

鄺父是前警長，2005年離開警隊。

報導指出，當時鄺父口頭承諾將來出售物業後歸還供款給蔡天鳳，後來她與Alex離婚，前夫一家繼續居住上址。蔡天鳳不時出錢照顧前夫一家，並聘任Alex的兄長做司機，經常回家探望前夫一家人及子女。

2016年12月，蔡天鳳與連鎖店「譚仔米線」創辦人譚澤均的兒子結婚。

去年(2022年）底，蔡天鳳與前夫一家關係開始緊張，鄺父不滿蔡有意出售豪宅，堅拒賣樓，蔡企圖尋求法律解決，得知儘管物業在鄺父名下，但只要她出示買樓的證據，仍有機會取回物業。

報導指出，據悉有人擔心價值港幣6800萬元（約新台幣2.6億元）的豪宅不保，加上蔡天鳳與現任丈夫並無註冊登記結婚，她本身資產高達逾億元，一旦身故財產將歸於子女所有，與前夫所生的子女也是遺產繼承人，有人因此動了殺機。

蔡天鳳最後露面是21日，當時由前夫的兄長駕車從住所接走，準備前往大埔接與前夫所生的女兒，在車內被人迷暈。

警方21日接獲報案指蔡天鳳失蹤，調查後認為案件有可疑，相信她已遇害，循謀殺方向調查，最終在大埔龍尾村一個村屋單位內發現蔡的遺體，但已遭人分屍。

警方在該村屋的冰櫃發現蔡的雙腿，還發現碎肉及兩煲相信混有人體組織的湯。

香港警方西九龍總區刑事部警司鍾雅倫表示，相信疑犯早有預謀，屋內只有一張桌子及一張沙發，兩間房沒有床，是刻意租屋來分屍。

鍾雅倫形容屋內經過「精心佈局」，牆身及窗掛有帆布，另外還有用作肢解人體的工具，包括碎肉機、電鋸、長雨衣、手套、面罩。

蔡天鳳遭殘忍殺害後，25日有人在網路社群懸賞200萬元將蔡天鳳前夫（上圖) 緝拿歸案。參與懸賞的「豹太」向明報表示，與蔡相識7年，兩人是好友。

豹太稱，蔡天鳳家人在中國從事工程生意，生活富裕，與前夫在十多歲時認識。蔡天鳳失蹤當天早上還幫忙訂桌吃飯，下午約2時收到她最後一個語音訊息，說已訂了桌，豈料之後便失蹤。

28歲香港名媛蔡天鳳遭殺害分屍烹煮 前夫一家4人被捕•疑預謀設局犯案