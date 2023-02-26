（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）新北市消防局長黃德清今天(26日) 遭媒體爆料涉及不倫戀，由於自覺影響市府形象，向市長侯友宜請辭獲准。市府發言人張愛晶今天上午證實黃德清請辭，但不便評論私領域事情。

周刊王報導，黃德清被爆出有一段長達6年的婚外情，遭疑外遇對象A女向媒體投訴。黃德清向周刊王證實跟A女確實認識，過程中發生一些誤會，因此想跟對方解釋，若造成困擾，自己深表歉意，而身為政務官，此事已影響市府形象，因此25日下午向侯友宜請辭獲准。

市長侯友宜今天沒有公開行程，黃德清本人也未接電話。根據中央社，張愛晶今天上午證實，黃德清已請辭；至於黃德清遭爆婚外情一事，她表示，涉及私領域的事情，不便評論。

黃德清從2007年台北縣政府（新北市政府前身）時期代理消防局長，改制後仍持續擔任消防局長，時間長達16年，是市府任職最久的局處首長。

ctwant報導指出，黃德清婚外情對象是一位年約60歲左右、電子業女強人，該女20幾年前因前夫在中國「包二奶」，毅然決然離婚，全心投入事業、以照顧小孩為最高目標，而且斷絕一切兩性關係發展；不料6年前在一場聚會中遇到黃德清，從此生活變了調。

去年(2022年) 12月A女下定決心要結束這段不倫戀，兩人多次談判，最終一次會面是在今年(2023年) 1月10日。只是沒想到，黃德清接下來卻對A女展開一連串跟蹤騷擾。

新北消防局長黃德清遭爆婚外情長達6年 市府：已請辭獲准