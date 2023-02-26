Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 政治

新北消防局長黃德清遭爆婚外情長達6年　市府：已請辭獲准

市府發言人張愛晶2/26上午證實黃德清請辭，但不便評論私領域事情。

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2023/02/26 10:04
黃德清(右3)今天(26日) 遭媒體爆料涉及不倫戀，自覺影響市府形象，已向市長侯友宜(右2）　請辭獲准。（示意圖為中央社2022年6月檔案...

黃德清(右3)今天(26日) 遭媒體爆料涉及不倫戀，自覺影響市府形象，已向市長侯友宜(右2）　請辭獲准。（示意圖為中央社2022年6月檔案...

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）新北市消防局長黃德清今天(26日) 遭媒體爆料涉及不倫戀，由於自覺影響市府形象，向市長侯友宜請辭獲准。市府發言人張愛晶今天上午證實黃德清請辭，但不便評論私領域事情。

周刊王報導，黃德清被爆出有一段長達6年的婚外情，遭疑外遇對象A女向媒體投訴。黃德清向周刊王證實跟A女確實認識，過程中發生一些誤會，因此想跟對方解釋，若造成困擾，自己深表歉意，而身為政務官，此事已影響市府形象，因此25日下午向侯友宜請辭獲准。

市長侯友宜今天沒有公開行程，黃德清本人也未接電話。根據中央社，張愛晶今天上午證實，黃德清已請辭；至於黃德清遭爆婚外情一事，她表示，涉及私領域的事情，不便評論。

黃德清從2007年台北縣政府（新北市政府前身）時期代理消防局長，改制後仍持續擔任消防局長，時間長達16年，是市府任職最久的局處首長。

ctwant報導指出，黃德清婚外情對象是一位年約60歲左右、電子業女強人，該女20幾年前因前夫在中國「包二奶」，毅然決然離婚，全心投入事業、以照顧小孩為最高目標，而且斷絕一切兩性關係發展；不料6年前在一場聚會中遇到黃德清，從此生活變了調。

去年(2022年) 12月A女下定決心要結束這段不倫戀，兩人多次談判，最終一次會面是在今年(2023年) 1月10日。只是沒想到，黃德清接下來卻對A女展開一連串跟蹤騷擾

新北消防局長黃德清遭爆婚外情長達6年　市府：已請辭獲准
新北市
消防局長
黃德清
外遇
婚外情
不倫戀

相關新聞

新北市攜手花王(台灣)愛心不間斷 寒假呵護女孩讓月事變好事
新北市攜手花王(台灣)愛心不間斷 寒假呵護女孩讓月事變好事
2023/01/18 20:59
連續2年全國最多 新北奪「坡地金育獎」5獎項
連續2年全國最多 新北奪「坡地金育獎」5獎項
2023/01/18 20:26
你手機門號多少？特定號碼遭鎖定 台灣詐騙新招律師也佩服
你手機門號多少？特定號碼遭鎖定 台灣詐騙新招律師也佩服
2023/01/16 12:07
魔王級XBB.1.5襲美！防入侵台灣　1/4起新北市開放次世代雙價疫苗預約
魔王級XBB.1.5襲美！防入侵台灣　1/4起新北市開放次世代雙價疫苗預約
2023/01/04 10:35
北台灣深澳鐵道自行車•啟動耶誕主題光雕　季節限定
北台灣深澳鐵道自行車•啟動耶誕主題光雕　季節限定
2022/12/21 10:16

更新時間 : 2023-02-26 10:49 GMT+08:00

最受歡迎

韓綜「瑞鎮家」將開播　李瑞鎮帶領朴敘俊等人於墨西哥賣小吃　羅PD：V最不懂看眼色
韓綜「瑞鎮家」將開播　李瑞鎮帶領朴敘俊等人於墨西哥賣小吃　羅PD：V最不懂看眼色
2/24台灣增13,440例COVID-19確定病例：13,137例本土、303例境外移入、56例死亡
2/24台灣增13,440例COVID-19確定病例：13,137例本土、303例境外移入、56例死亡
台灣陸軍上校向德恩簽「投降承諾書」一審判7年6個月
台灣陸軍上校向德恩簽「投降承諾書」一審判7年6個月
累積確診破千萬！2/25台灣增13,526例COVID-19確定病例：13,281例本土、245例境外移入、53例死亡
累積確診破千萬！2/25台灣增13,526例COVID-19確定病例：13,281例本土、245例境外移入、53例死亡
〈時評〉台灣傑出駐外代表　非得更上層樓嗎？
〈時評〉台灣傑出駐外代表　非得更上層樓嗎？
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
【內政部房貸補貼草案出爐】符合條件可領3萬•估55萬戶受惠　18歲以上可申請租金補貼
【內政部房貸補貼草案出爐】符合條件可領3萬•估55萬戶受惠　18歲以上可申請租金補貼
Netflix韓劇「戀愛大戰」打破性別偏見　仇男v.s厭女從大戰到相愛
Netflix韓劇「戀愛大戰」打破性別偏見　仇男v.s厭女從大戰到相愛
更新【核戰爭打不得】中國外交部發布12項俄烏戰爭立場　促直接對話全面停火
更新【核戰爭打不得】中國外交部發布12項俄烏戰爭立場　促直接對話全面停火
台灣戶政資料外洩案 調查局：涉案為中國籍人士已列境管
台灣戶政資料外洩案 調查局：涉案為中國籍人士已列境管