【台灣2/26低溫特報】新北富貴角清晨9度　氣象專家: 北台灣冷整天•其他地區早晚冷

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 中央氣象局2/26清晨6:11發布低溫特報指出, 今天受強烈大陸冷氣團影響，北部、東北部及金門、馬祖天氣寒冷，易有10度以下氣溫發生；新北、桃園、新竹及宜蘭有局部持續10度左右或以下氣溫(橙色燈號)發生的機率，請注意防範。

影響時間：26日上午至27日

【橙色燈號(非常寒冷)】新北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣

新北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

【黃色燈號(寒冷)】基隆市、臺北市、苗栗縣、金門縣、連江縣

基隆市、臺北市、苗栗縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，連江縣(註1)有6度以下氣溫發生的機率，請注意。

根據中央社，今天清晨本島平地最低溫為新北市石門區富貴角9.0度，其次為桃園市楊梅區9.8度。

氣象局並發布大雨及陸上強風特報，東北風影響，今天台北市、宜蘭山區及基隆北海岸有局部大雨發生；桃園至雲林、恆春半島沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、澎湖、金門易有9至11級強陣風，基隆北海岸、東半部沿海空曠地區及馬祖亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天大台北、宜蘭有局部雨，花、東偶有局部短暫雨；受大陸冷氣團影響，北台灣冷，其他地區早晚冷，苗栗以北及宜蘭部分平地仍有10度左右低溫。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明天(2/27) 白天起至3月1日冷空氣減弱，氣溫逐日回升。大台北轉乾，西半部晴朗、東半部偶有局部短暫雨。

吳德榮說，3月1日晚間起至3月3日東北季風略增強，影響輕微，迎風面雲量增，大台北、東半部降雨略提高，北台灣轉涼，其他地區影響小；3月4日水氣減少，西晴、東偶局部短暫雨，白天氣溫升，早晚偏涼微冷，日夜溫差大。