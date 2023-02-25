（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）一名英國女子，前陣子吃到一片「心型」洋芋片，開心地拍照四處傳給友人後，一口吞下肚。她沒料到的是，這一口咬下的，竟是贏得10萬英鎊（新台幣366萬元）的機會。

BBC報導，洋芋片品牌Walkers最近舉辦了「Walkers愛心洋芋片」活動，吃到「最完美愛心」的人，將可獲得10萬英鎊獎金。

英國施洛普郡（Shropshire）女子薩格（Dawn Sagar），在工作休息時間，邊聊天邊開了包薯片，吃著吃著發現一枚心型洋芋片，興奮得很，馬上拍了照。由於當天是情人節隔天，她立刻傳給多個朋友，「愛你，情人節快樂。」

接著，迎接她的，卻是人生最懊悔的一個瞬間。

朋友訊息接連湧入，問她，「妳吃了嗎？」她回，「是啊，怎麼了？」

回到工作崗位時才得知，原來這是Walkers的活動，卻為時已晚，一切都太遲了。根據活動規定，洋芋片「本人」與包裝都必須維持完好無缺，才有參賽資格。

薩格表示，當下真的是傷心欲絕（gutted），但也只能放下。

Walkers發言人表示，很遺憾聽到薩格的「不幸」，只能安慰她，比賽還沒完，有吃有機會。

英國女子吃到心型洋芋片 上一秒興奮下一秒哭出來