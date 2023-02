英國女子吃到心型洋芋片 上一秒興奮下一秒哭出來

(台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導)一名英國女子,前陣子吃到一片「心型」洋芋片,開心地拍照四處傳給友人後,一口吞下肚。她沒料到的是,這一口咬下的,竟是贏得10萬英鎊(新台幣366萬元)的機會。

BBC報導,洋芋片品牌Walkers最近舉辦了「Walkers愛心洋芋片」活動,吃到「最完美愛心」的人,將可獲得10萬英鎊獎金。

英國施洛普郡(Shropshire)女子薩格(Dawn Sagar),在工作休息時間,邊聊天邊開了包薯片,吃著吃著發現一枚心型洋芋片,興奮得很,馬上拍了照。由於當天是情人節隔天,她立刻傳給多個朋友,「愛你,情人節快樂。」

接著,迎接她的,卻是人生最懊悔的一個瞬間。

朋友訊息接連湧入,問她,「妳吃了嗎?」她回,「是啊,怎麼了?」

回到工作崗位時才得知,原來這是Walkers的活動,卻為時已晚,一切都太遲了。根據活動規定,洋芋片「本人」與包裝都必須維持完好無缺,才有參賽資格。

薩格表示,當下真的是傷心欲絕(gutted),但也只能放下。

Walkers發言人表示,很遺憾聽到薩格的「不幸」,只能安慰她,比賽還沒完,有吃有機會。

Found a heart shaped crisp and fancy winning yourself £100,000 to get your year started off on a high? All you have to do is follow these steps! #LoveFromWalkers pic.twitter.com/b4lp8xxr9p