二二八連假賞花趣 台北花城日夜都美麗 櫻花、品茗三路線推薦

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）228連假想好去哪兒玩了嗎？台北市觀光傳播局推薦了三條日夜皆好玩的賞花遊程，來台北搭捷運、公車，來場悠閒舒適的賞花之旅。

路線ㄧ：白天泡溫泉、賞櫻花 晚上寧夏夜市啖美食

白天可搭淡水信義線至復刻百年車站風華的新北投車站」再步行至台北第一座溫泉公園「北投公園」及綠建築圖書館-「北投圖書館」，享受泡湯看美景的悠閒時光。下午搭乘台灣好行小9公車路線，至陽明山公園欣賞八重櫻、昭和櫻、吉野櫻等櫻花，還有平戶杜鵑及金毛杜鵑等於林間綻放的美景。

晚上可再度搭淡水信義線至中山站，步行前往以「千歲宴」打響國際名聲的寧夏夜市，一口氣品嚐十大夜市美食，不論是炸雞排、臭豆腐、蚵仔煎等應有盡有。大同區圓環附近還有許多令人懷念的古早味餐廳，滷肉飯、雞捲跟料多味美的肉羹湯，都很值得品嚐。



北投圖書館（圖／台北觀傳局）



陽明山花鐘（圖／台北觀傳局）

路線二：白天賞鳥、放風箏 晚上也能看櫻花

上午可搭乘捷運文湖線至大湖公園站賞花、賞鳥、放風箏及釣魚，也因公園內有各式植物及白鷺鷥、夜鷺、野鴨及季節性鳥類，豐富的生態及廣大草地，適合帶著一家大小來此享受大自然。

園區內也有有多樣古色古香設施，如「錦帶橋」，其拱橋造型與湖面倒影，總吸引眾多攝影專家前來拍攝。下午或晚上可帶著小朋友，到夜晚也能看櫻花的「內湖樂活公園」，漫步在內溝溪步道，近距離欣賞八重櫻、昭和櫻和吉野櫻搭配夜間燈光的絢麗美景。



大湖公園（圖／台北觀傳局）

路線三：白天搭貓纜飽覽櫻花林 晚上對月品茗

搭乘文湖線抵達動物園站後，可轉乘貓纜上貓空，不但可以品茗、享用茶餐及茶甜點，在指南風景區還有400多株櫻花綻放山頭。2月底前的指南風景區，更有盞盞竹束立燈和染色燈點綴夜間的園區步道，無論漫步在櫻花林間，還是搭乘貓纜，都可以欣賞粉色浪漫景致。

若仍想念「2023台灣燈會在台北」的精采燈飾，貓纜指南宮站外「玉兔倚月」燈飾，將展至4月24日，可把握櫻花花期，乘貓纜上貓空，白天在山頭散步、茗茶，傍晚漫步至指南宮祈福後，沿著步道賞櫻、尋找玉兔蹤跡，晚上則在當地享用特色茶餐，如茶葉雞湯、茶油麵線等特色料理。



文山燈區燈飾（圖／台北指南宮）



指南風景區櫻花盛開（圖／台北觀傳局）

228連假賞花趣 台北花城日夜都美麗 櫻花、品茗三路線推薦