（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）美國眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）昨（24）日透過聲明，呼籲拜登（Joe Biden）政府協助滯留泰國的中國異議份子，這批人因遭中共迫害，至今仍苦等難民身分。

美國之音報導，麥考爾辦公室16日致函美國國務院負責宗教自由事務的無任所大使胡笙（Rashad Hussain）和負責人口、難民與移民事務的助理國務卿諾伊斯（Julieta Valls Noyes），對中共迫害難民表達關切。

2019年，遭受中共長達7年的政治迫害後，一批深圳改革宗聖道教會信眾逃離中國，先逃往南韓濟州島，後又轉赴泰國。其中共有16個家庭、64名成員，這些人被稱為「五月花號」。五月花號（Mayflower）的典故來自1620年，一群英國清教徒，歷經十週的海上苦旅，終於抵達美國。

麥考爾提到，這些中國人士在申請難民庇護過程中，遭遇中方強大阻力，恐被遣返。雖然所有家庭都獲得難民申請證，卻僅兩家有機會進行難民面試。

麥考爾要求胡笙與諾伊斯能介入此事，了解難民申請最新進度，在下一次聯合國難民事務高級專員署（UNHCR）會議上提出此議題，並譴責中國跨境施壓行徑。此外，麥考爾盼拜登政府能協助安置獲准進入美國的五月花號難民。德州有一家教會已表達願收容該教會成員。

不堪中共宗教迫害 「五月花號」異議份子滯留泰國 眾院外委會籲美國政府介入