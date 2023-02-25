（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）選在俄烏戰爭周年2月24日，中國外交部發布了《政治解決烏克蘭危機》的12點聲明，促雙方和談，然而根據CNN，美國情資顯示，中國其實正打算軍援俄國，無人機與彈藥都是可能選項。

美國及其盟友上週公開警告，中國似有意提供俄國軍備。CNN引述三名知情人士說法，北京尚未決定究竟要供俄何種武器，但雙方正就價格、軍售內容進行協商。

據美國情資，自入侵烏克蘭以來，俄國就不斷向中國請購無人機與彈藥。過去7個月以來，北京當局就是否要供俄致命性武器，不乏正反派爭論，但近幾週以來，支持派聲量有升高之勢。

據悉中方較可能提供手持武器所需彈藥，而非大型砲彈。若然，這將是中國對俄支持的一大升級，畢竟開戰至今，中國企業頂多向俄軍出口非致命性軍備，如鋼盔、防彈背心、衛星畫面等。

值此關鍵時刻，此舉也將是雪中送炭，助俄軍一臂之力。俄國傭兵華格納集團（Wagner Group）首領普里格津（Yevgeny Prigozhin）22日才公布了數名陣亡傭兵的照片，指控俄國國防部未能補給彈藥，導致其人手彈盡援絕。

這幾個月來，俄國已向伊朗購買了數百架武器級無人機，用之攻擊烏國基礎建設與民用設施，但耗損過大，不敷使用。

消息人士指，北京當局始終不願輸俄可能被追溯源頭的軍備，以免遭到國際譴責。這也是為何中國至今僅願提供小型軍援，並透過民營企業為之，方便卸責。

表面促和談私下賣軍火？ 美國情資指中國擬軍售俄國