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柬埔寨父女染H5N1禽流感 11歲女童過世 WHO憂感染源為人傳人

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/02/25 16:33
柬埔寨衛生當局前往波羅勉省的村莊為民眾進行衛教宣導。（圖／美聯社）

柬埔寨衛生當局前往波羅勉省的村莊為民眾進行衛教宣導。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合外電報導）禽流感肆虐全球，造成鳥類大規模死亡，日前柬埔寨證實一名11歲女童因感染H5N1病毒後身亡，隨後其父親也驗出陽性。世界衛生組織（WHO）正密切與當地政府合作，以確定這對父女的感染源為受感染的鳥類，或是人傳人所造成的。

延伸閱讀：全球禽流感疫情爆不停　醫籲落實「5要6不」防人類大流行

水貂、浣熊、狐狸和海豹接連染禽流感　WHO示警：不排除發生人類大流行

從去（2022）年底起全球H5N1高原性禽流感疫情嚴重，造成超過2億隻禽鳥遭撲殺或染疫身亡，禽流感病毒株甚至從鳥類跨類別傳染到哺乳動物，國際上陸續發生水貂、浣熊、狐狸和海豹接連染禽流感。

柬埔寨當局說，這對父女來自波羅勉省，11歲女童在2月16日出現發燒、咳嗽等症狀，經送醫後確診禽流感，因病情惡化被轉院至金邊的兒童醫院接受治療，但仍於本週三（22日）過世。

有關當局立即針對12名密切接觸者進行檢測，其49歲的父親雖然檢測結果呈現陽性，但沒有任何症狀，其他11名接觸者則為陰性。柬國衛生部長Mam Bunheng本週四（23日）說，這是自2014年以來，東南亞國家首次出現人類感染H5N1病毒株。

H5N1禽流感病毒在家禽、野生動物間廣泛傳播已有25年，雖然已有數百例人類確診的案例，但都是曾接觸過禽鳥而感染，沒有證據顯示出現人傳人的情況。但柬國事件已引起WHO關注，擔憂萬一禽流感已演變成具有人傳人的能力，恐引起新一波大流行。

柬埔寨父女染H5N1禽流感 11歲女童過世 WHO憂感染源為人傳人
禽流感
柬埔寨
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更新時間 : 2023-02-25 19:09 GMT+08:00

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