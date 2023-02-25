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產經新聞：台灣總統蔡英文擬8月訪問美國

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2023/02/25 16:33
（圖／蔡英文臉書）

（圖／蔡英文臉書）

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）日本產經新聞今（25）日報導，多名台灣官員證實，總統蔡英文計劃於8月訪美，正與美方協調中，至於確切時間及形式，仍在討論。

報導指，蔡英文訪美的可能形式有三：

  • 獲邀至母校康乃爾大學演講。前總統李登輝也曾於1995年在該校演說。
  • 參加美國智庫活動。這些年來，猜英文多是透過線上方是在智庫研討會進行演說。
  • 在8月赴友邦巴拉圭參加總統就職典禮時過境訪美。蔡英文曾於2018年出訪巴拉圭，參加當時阿布鐸（Mario Abdo Benítez）總統就職典禮。

據報導，蔡英文可望於訪美期間，與美方政要進行非正式會談。

若成真，這將是蔡英文2019年7月以來，再次踏上美國國土。2019年7月，蔡英文率團訪問海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森及格瑞那丁、聖露西亞4友邦，去、返程分別過境美國紐約及丹佛。

台灣外交部長吳釗燮與國安會秘書長顧立雄本週訪美，21日抵達美國在台協會（AIT）與美方官員密會，據悉就有談到蔡英文訪美計畫。台美此一特殊溝通管道行之有年，本次與會官員包括副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）、白宮印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）等人。

對於蔡英文訪美相關報導，外交部今日鄭重澄清，指所有說法都屬揣測，與事實不符。

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更新時間 : 2023-02-25 19:09 GMT+08:00

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