（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）電影《捍衛戰士：獨行俠》（Top Gun: Maverick）中，湯姆克魯斯（Tom Cruise）駕著F/A-18超級大黃蜂戰鬥機（F/A-18 Super Hornet），在空中展現華麗纏鬥技巧的畫面，令人拍手叫好，但如今恐怕連阿湯哥恐怕都救不了大黃蜂了。波音（Boeing）23日宣布，此戰機將停產，片中大黃蜂呼嘯天際的畫面，成為永恆經典。

美聯社報導，波音將於2025年底將最後一批F/A-18交貨美國海軍後，撤下產線，若印度再下新訂單，才會延長至2027年。

1983年，首批F/A-18戰機問世，是由飛機製造商麥克唐納-道格拉斯公司（McDonnell Douglas）所建造，該公司後於1997年與波音合併。這些年來，已有逾2,000架超級大黃蜂、黃蜂式戰機（Hornet）、EA-18G咆哮者電子作戰機（EA-18G Growler）等交付美國海軍及加拿大、芬蘭、澳洲、馬來西亞等美國盟友。

然而，超級大黃蜂終究是氣數已盡。

基於設計老舊，美國海軍決定2021年秋季後不再採購此款戰機。波音將會把生產重心放在新式載人或無人軍機等其他軍備之上。波音副總裁Steve Nordlund強調，「打造戰鬥機是我們的DNA。」

波音仍會持續為現有的F/A-18超級大黃蜂戰鬥機及EA-18G咆哮者電子作戰機機群研發更新版本。

超級大黃蜂在2022年的《捍衛戰士：獨行俠》中獨領風騷，劇組為了畫面逼真，還特別向美國國防部租用戰機實機拍攝，一小時租金高達11,374美金（新台幣348,937元）。演員更接受了特訓，人人都能親上戰機演出。這部片頗受好評，成了去年最賣座電影之一。

阿湯哥也救不了超級大黃蜂了 美國波音宣布停產《捍衛戰士》戰機



湯姆克魯斯參加倫敦《捍衛戰士：獨行俠》首映（圖／美聯社）