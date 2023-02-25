升學壓力Out！「鬧野孩趴踢」台北登場　帶你接觸自然、刺激五感、找回快樂童年

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）以 「認、真、好、玩」 的核心理念的玩轉學校於日前攜手社團法人社區大學全國促進會共同舉辦「鬧野孩趴踢」，園區內有六大主題區域，所有遊具、指引道具等皆使用廢棄物再製，打造出都市孩子最缺乏之親近自然的親子同樂遊樂場。

現在小孩不僅要面臨課業、升學壓力，還有爸媽安排的各式才藝課，似乎不懂何謂暢快玩的快樂童年時光，有鑑於此，玩轉學校盼透過這次的「鬧野孩趴踢」，創造了一個環境，讓孩子無拘束的找樂子，在少了一些規定的世界裡開懷大笑。

園區內有六大主題區域，包含由木條輪胎等素材搭建的自然跑酷場、磚瓦砌成的麵包烤火區、廢棄鍋碗瓢盆製成的音樂牆、木板打造之巨型投石車等，現場還有一整條粉筆彩繪道供小孩發揮創作，想怎畫就怎畫，不用擔心弄髒環境被大人責罵。另有協力單位入駐擺攤，提供魔術方塊、疊杯、音樂棒棒糖等內容供親子同樂。

玩轉學校表示，希望透過一個週末下午，讓孩子跳脫日常限制，接觸自然、刺激五感、探索並創造，並與孩子一起找回好奇心和玩心，一起發現「原來可以這樣玩啊！」在無可避免社會化的過程中，依然可以保有屬於自己的天真，去珍惜屬於自己那個最重要的小事。

創辦人之一的黎孔平表示，現代孩子受限於公園遊具、手機電腦遊戲，失去親近自然的機會，同時大眾對「遊戲」的想像也經常受限於這些媒介。本次活動從打開大眾對遊戲的想像開始，進而倡議「玩樂是啟發孩子學習的最好媒介。」讓孩子透過遊戲自主產生好奇與動機，開啟學習與生命體驗的大門。

此外，為延續社會企業之與世界共好精神，活動過程力行無塑低垃圾量外，現場供應之飲食亦落實環境友善，使用可再利用竹棍取代竹籤、以循環杯供給飲品、呼籲自備餐盒，及提供Ｂ型企業鮮乳坊贊助之鮮乳。除遊戲主體外，透過活動舉辦與大眾倡議落實無塑與環境友善之重要性。