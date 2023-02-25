燒爆腦！交友軟體陷阱Z世代科技神破案　GQ韓裔混血型男演出《人肉搜索2》台灣上映

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）看完還敢用交友軟體？懸疑驚悚《人肉搜索2：失蹤搜救》於爛番茄上觀眾分數達90%的極高評價，年輕人善用科技破案救出媽媽，其中更不乏感人的親情戲，台灣已於24日上映。

由第一集原班人馬打造，為了使《人肉搜索2》更貼近現代的網路使用習慣，融入FaceTime、抖音、約會軟體與代買服務等時下最流行的應用程式，多元化的推理技巧讓觀眾拍案叫絕，燒腦程度也挑戰大家的影像記憶力。

飾演女主角瓊恩的女星Storm Reid表示，「我一開始讀劇本的時候就被吸引住了，當我以為我知道兇手是誰的時候，卻完全不是我想的那回事，而且我當時一直在心中吶喊，這到底要怎麼拍啊？」

以美國《犯罪心理》系列影集走紅的韓裔混血男星Daniel Henney說，這真的是一個很燒腦的故事，而且全部運用社群軟體在電腦螢幕上呈現，太不可思議了，劇組能完成這部電影真的是一個里程碑。



Daniel Henney。（圖/片商提供）

外型超級帥氣的Henney曾來台灣擔任時尚雜誌GQ封面人物，這次在電影中飾演FBI探員協助瓊恩搜尋媽媽，在規模更大、更複雜的跨國救援中扮演關鍵的角色。

導演Nicholas Johnson與編劇Aneesh Chaganty提到，某次兩人走進剪接室時，看到大家臉上崩潰的表情，以為是電影檔案被刪除了，原來是蘋果公司大更新iOS系統，看似與電影毫不相關的新聞，卻大大影響拍攝完的成品。「我們必須重新設計字體、Facetime的比例、應用程式打開收起的動畫、還有演員的視線，為了改這些花了我們很多時間，真的很痛苦。」

Chaganty強調，「其實這個故事是極有可能發生在你我的身邊，我們生活的世界到處存在著監視器，如果你夠聰明，就可以運用這些資源來達到目的。瓊恩就像時下年輕人，隨時隨地使用手機、多頻超快速切換app、抽絲剝繭搜尋線索，在電影院大銀幕上看這部電影，就能充分感受到時下網路世代的真實生活。」

電影已於台灣正式上映。