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前白宮國安顧問波頓呼籲美正式承認台灣 軍艦停靠高雄

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2023/02/25 09:20
前白宮國安顧問波頓24日肯定美軍將增加派駐台灣人數的決定，並呼籲美國正式外交承認台灣。

前白宮國安顧問波頓24日肯定美軍將增加派駐台灣人數的決定，並呼籲美國正式外交承認台灣。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／國際組　綜合報導）前白宮國安顧問波頓24日肯定美軍將增加派駐台灣人數的決定，並呼籲美國正式外交承認台灣，此外，他還建議讓美軍艦艇停靠高雄港，並將台灣納入東亞集體防禦組織。

中央社、華爾街日報（Wall Street Journal）日前引述未具名美方官員說法，美國計劃未來幾個月在台派駐100至200名軍人，一年前則是30人左右。擴增的駐台美軍將拓展五角大廈基於提供台灣必要自衛能力、同時不激怒北京而一向不願公開的訓練計畫。

美方官員說，新增駐台美軍不僅將訓練國軍操作美國武器，也會在防範中國攻擊的戰術面加以指導。但這些官員不願透露更多細節。

波頓（John Bolton）24日與華盛頓郵報（Washington Post）評論特約編輯達菲（Michael Duffy）對談時，被問到對此事的看法時表示，增加部署是正確的決定。

一向十分友台的波頓認為，「有更多可做的」。考量中國一直說的、一直在準備的，「我們必須假設時間很短」，不僅要增加台灣軍事實力，美國還應展現更多支持。

波頓指出，對台戰略模糊（strategic ambiguity）時代已經結束。他建議美國海軍艦艇應停靠高雄港，讓更多美國人訓練與協助台灣軍隊。

波頓也再次呼籲美國應當給予台灣全面外交承認，並應開始將台灣納入東亞集體防衛組織，與日本、韓國、澳洲和其他國家一起，因為當台灣與擔心中國挑釁的其他國家有更多聯繫，就越能嚇阻中國對台灣的威脅。

這不是波頓首度呼籲美國外交承認台灣。他在2000年時就曾在「台北時報」（Taipei Times）發表文章，說明美國為何應當給予台灣全面外交承認。

更新時間 : 2023-02-25 19:08 GMT+08:00

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