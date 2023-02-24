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臺灣證券交易所：本週發行量加權股價指數漲幅約為0.16%　上市股票總市值達48.55兆元

By 台灣英文新聞
2023/02/24 17:13

根據臺灣證券交易所統計，2023.年2月24日發行量加權股價指數收盤為15,503.79點，較上週(2023年2月17日)的15,479.70點上漲24.09點，漲幅約為0.16%，台灣50指數收盤為11,804.37點，較上週的11,885.65點下跌81.28點，跌幅約為0.68%，寶島股價指數收盤為17,792.41點，較上週的17,740.56點上漲51.85點，漲幅約為0.29%。產業別指數方面，漲幅以觀光類指數上漲5.65%為最大，跌幅以其他電子類指數下跌1.45%為最大，未含金融類指數上漲25.70點，漲幅約為0.19%，未含電子類指數上漲158.44點，漲幅約為0.89%，未含金融電子類指數上漲197.64點，漲幅約為1.32%。

證交所表示，本週集中交易市場總成交金額為1兆2,215.16億元，全體上市股票成交金額為1兆1,563.90億元，股票成交量週轉率為2.04%，各產業上市股票交易情形如下：

成交金額前三名為，第一名，半導體類3,789.62億元，占全體上市股票交易金額32.77%；第二名，電子零組件類999.21億元，占全體上市股票交易金額8.64%；第三名，航運類818.84億元，占全體上市股票交易金額7.08%。在成交量週轉率的前三名產業為，第一名，觀光類13.64%；第二名，電機機械類8.09%；第三名，資訊服務類7.75%。

證交所說，累計今年年初開盤迄今共31個交易日，集中市場總成交金額為6兆5,789.29億元，市場日平均成交金額為2,122.24億元，股票成交量週轉率為10.33%，股票日平均成交量週轉率為0.33%。

最後，證交所還說，2023年2月24日全體上市公司市場總值為新台幣48兆5,529.82億元，較上週(2023年2月17日)市值48兆4,741.27億元增加788.55億元，增幅約為0.16%

更新時間 : 2023-02-24 17:46 GMT+08:00

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