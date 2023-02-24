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台灣陸軍上校向德恩簽「投降承諾書」一審判7年6個月

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2023/02/24 17:16
陸軍步訓部上校主任向德恩（右）涉收賄達56萬 元，簽署向中共投降承諾書並穿軍服合影。

陸軍步訓部上校主任向德恩（右）涉收賄達56萬 元，簽署向中共投降承諾書並穿軍服合影。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）陸軍步兵訓練指揮部上校主任向德恩涉投共，甚至簽下「投降承諾書」，允諾一旦兩岸開戰，會支持「祖國」，今遭高雄地院依貪汙治罪條例等罪嫌，判刑7年6月，遞奪公權4年。

媒體報導，曾為記者的邵維強在金門開旅行社，2011年在一場婚宴中，結識向德恩。2018年得知邵妻尤女欲離婚，向德恩情緒低落，有意退伍。邵維強假意關心，勸其不要退伍，稱自己有人脈，可助其升遷，開始吸收他成為共諜。

2019年10月，二人在高雄某餐廳餐敘，邵維強遊說向德恩為中共效力，要求他「支持兩岸和平統一」、「早一點讓習大大（習近平）那邊認同」。

為求升遷，向德恩簽署了投降承諾書，承諾會「為祖國為組織效力，早日完成和平統一神聖光榮使命」。他不但手持承諾書拍照，還讓邵維強將文件帶往廈門，申請內應費。自2019年10月31日起，每月收賄新台幣4萬元，自2022年1月為止，共收受56萬。

檢調獲報後，由高雄地檢署、法務部調查局國家安全維護工作站、國防部政治作戰局軍事安全總隊共同偵辦。向德恩依貪汙罪聲押獲准，邵維強則由金門地檢署依違反國安法、銀行法、貪污等罪起訴。

向德恩已繳回犯罪所得56萬，今遭判刑7年6個月，褫奪公權4年，全案仍可上訴。
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更新時間 : 2023-02-24 17:46 GMT+08:00

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