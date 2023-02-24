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微星暖捐381萬開辦弱勢生課輔　新北51校逾3,000名學生受惠

By 台灣英文新聞
2023/02/24 17:20
照片來源：新北市教育局提供

照片來源：新北市教育局提供

新北市教育局今(24)日於光復國小舉行「微星有愛．學生有福」弱勢學生課輔計畫成果發表會，微星科技111年度捐助381萬元協助學校辦理弱勢學生課輔計畫，愛心擴及瑞芳、板橋、中和、樹林及貢寮區51所高國中小，開班達188班、近3,154位學子受惠。教育局副局長歐人豪出席致贈感謝牌，各校也帶來多項精彩表演，感謝微星科技的愛心捐助，將愛傳播給新北學子們。

教育局長張明文對此表示，感謝微星科技響應「好日子愛心大平台」政策，發揮企業社會責任及大愛，熱心奉獻於教育公益，自101年度開始辦理「微星有愛，學生有福」弱勢學生課輔計畫，多年來持續捐助偏遠學校課後輔導資源，凝聚民間的愛心力量，提供弱勢家庭的孩子們豐富且多元的學習資源，讓孩子樂在學習、建立自信心，開創學生發展多元潛能。

微星科技協理簡文哲強調，除在科技創新領先全球之外，微星科技也善盡企業公民社會責任，積極推動台灣本土和全球各地的社會公益，關懷社會弱勢。多年來攜手新北巿教育局，挹注資源讓學校開設豐富多元課程，協助孩子們天賦發光，關懷弱勢家庭學生，造福更多需要幫助的家庭。

光復國小的小佑(化名)來自單親家庭，由於母親忙於工作，放學後無人照料，參加微星有愛課後管樂團班後，透過吹奏樂器，找到自己的興趣，在音樂的世界裡建立自信心。另外一位小明（化名）是九份國小的特殊生，從小調皮、抗拒學習，透過參與音樂、繪畫及閩南語課程，願意拿起琴弓與同學一同演奏，並在繪畫及閩南語比賽中拿到好成績，逐漸找回自我及自信。

除此之外，瑞芳國中的學生小禹(化名)，家中經濟並不穩定，在微星的課輔計畫支持下，才得以無後顧之憂的參與課後輔導班，在學習路上逐漸踏穩腳步，並加入管樂及提琴社團一展長才，綻放光彩。

教育局補充，新北市致力於建立完善的課後照顧資源，111 學年度已達校校有課後照顧的目標，同時也引進民間資源，開設課後社團、學習扶助等多元課後照顧服務，提供弱勢家庭的孩子豐富且多元的學習資源，讓孩子建立自信、樂在學習。

微星暖捐381萬開辦弱勢生課輔　新北51校逾3,000名學生受惠

秀山國小弦樂團精彩演出。（照片來源：新北市教育局提供）

微星暖捐381萬開辦弱勢生課輔　新北51校逾3,000名學生受惠

各校靜態成果展。（照片來源：新北市教育局提供）

更新時間 : 2023-02-24 17:46 GMT+08:00

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