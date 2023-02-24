微星暖捐381萬開辦弱勢生課輔　新北51校逾3,000名學生受惠

新北市教育局今(24)日於光復國小舉行「 微星有愛．學生有福」弱勢學生課輔計畫成果發表會，微星科技11 1年度捐助381萬元協助學校辦理弱勢學生課輔計畫， 愛心擴及瑞芳、板橋、中和、樹林及貢寮區51所高國中小，開班達 188班、近3,154位學子受惠。 教育局副局長歐人豪出席致贈感謝牌，各校也帶來多項精彩表演， 感謝微星科技的愛心捐助，將愛傳播給新北學子們。

教育局長張明文對此表示，感謝微星科技響應「好日子愛心大平台」 政策，發揮企業社會責任及大愛，熱心奉獻於教育公益，自101年 度開始辦理「微星有愛，學生有福」弱勢學生課輔計畫， 多年來持續捐助偏遠學校課後輔導資源，凝聚民間的愛心力量， 提供弱勢家庭的孩子們豐富且多元的學習資源，讓孩子樂在學習、 建立自信心，開創學生發展多元潛能。

微星科技協理簡文哲強調，除在科技創新領先全球之外， 微星科技也善盡企業公民社會責任， 積極推動台灣本土和全球各地的社會公益，關懷社會弱勢。多年來攜 手新北巿教育局，挹注資源讓學校開設豐富多元課程，協助孩子們天 賦發光，關懷弱勢家庭學生，造福更多需要幫助的家庭。

光復國小的小佑(化名)來自單親家庭，由於母親忙於工作， 放學後無人照料，參加微星有愛課後管樂團班後，透過吹奏樂器， 找到自己的興趣，在音樂的世界裡建立自信心。另外一位小明（ 化名）是九份國小的特殊生，從小調皮、抗拒學習，透過參與音樂、 繪畫及閩南語課程，願意拿起琴弓與同學一同演奏， 並在繪畫及閩南語比賽中拿到好成績，逐漸找回自我及自信。

除此之外，瑞芳國中的學生小禹(化名)，家中經濟並不穩定， 在微星的課輔計畫支持下，才得以無後顧之憂的參與課後輔導班， 在學習路上逐漸踏穩腳步，並加入管樂及提琴社團一展長才， 綻放光彩。

教育局補充，新北市致力於建立完善的課後照顧資源，111 學年度已達校校有課後照顧的目標，同時也引進民間資源， 開設課後社團、學習扶助等多元課後照顧服務， 提供弱勢家庭的孩子豐富且多元的學習資源，讓孩子建立自信、 樂在學習。

秀山國小弦樂團精彩演出。（照片來源：新北市教育局提供）

各校靜態成果展。（照片來源：新北市教育局提供）