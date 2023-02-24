新北與均一平臺簽署合作備忘錄　雲端師培認證講師全國最多

新北市與均一平臺教育基金會今(24)日簽署合作備忘錄(MOU)，宣誓攜手推動教育數位轉型，協助老師善用科技工具進行差異化教學。雙方延續過去5年合作成果，運用雲端師培系統，培育全國最多、256位智慧種子教師，未來雙方將深化合作用AI分析學生學習歷程資料，並互派人員駐點，齊力透過數據分析讓老師掌握學生學習狀況，達到適性教學的目標。
教育局表示，新北市的親師生平臺採單一簽入，登錄一次可暢通各學習平臺，享用豐富的教學資源。其中均一平臺廣受喜愛，新北師生年點閱量逾160萬次，教師用平臺來教學、學生用平臺來自學，如雙方合作的「星空探險隊線上競賽」，連國中生都熱衷。此外均一與新北市科技化學習扶助中心合作，藉由科技化評量結果匯入後的學生學習表現，規劃更合適的課程內容，透過平臺上的影片、題目等資源，精準指派學習任務給學生。讓教師更專注於個別差異，並配合孩子學習步調進行教學、輔導。
均一平臺董事長呂冠緯說，均一為非營利組織，致力於教育數位轉型與翻轉教育，這與新北政策不謀而合。為了促進教育數位轉型，雙方以創新的雲端共學方式辦理教師研習，共同培育智慧學習種子教師，而新北通過認證數教師，屬全國最多。此外，更邀請新北的智慧學習傑出教師錄製線上師資培訓影片，分享數位運用能力，擴大轉型影響力。平臺的教學資源採動畫方式教學，對孩子而言，將不受限於制式的書本，會更願意學習。
而教育局與均一合作的「星空探險隊線上競賽」，新北參與人數已連四年全國第一，今年更推出新北學生參賽可獲得專屬徽章。佳林國中803班更榮獲八年級組全國第一，展現爆發的團隊學習力。
導師蔡玉鳳表示，平時課堂會搭配均一平臺，進行教學及複習。在寒假星空探險隊競賽中，學生可善用平臺複習，也可在平臺上看到自己的努力歷程，會感覺到被鼓舞。學生詹婷汶也說，在競賽過程中，透過看影片與做題目的方式來加分，另外還需要團隊合作，才能把團體分數拉高。參加這次比賽，除了感受到滿滿的團隊合作，讓803班變得更有默契，希望往後還有機會可以參加更多類似的活動。
海山國小老師蔡喜信現場分享運用平臺教學的歷程，緣起於女兒用均一寫作業，展現高度的學習動力。故開始加入校內的智慧學習社群，和其他老師交流。進而帶孩子們參加了均一的星空挑戰賽，讓孩子在遊戲中精熟學習，看影片、做習題，可以得到能量點數，完成指定任務還能獲得徽章。看著孩子「喜歡學」、「學得會」、「學會學」，這是身為教師的最大成就。
教育局長張明文表示，數位時代中，師生都應與世界趨勢接軌，教育的數位轉型便是當前重要的政策之一。新北市將持續與各教育平臺合作，共同發揮影響力。未來將與均一合作，結合大數據，針對孩子的學習歷程導入AI數據分析，進行學習成效研究，找出適當的學習方法，引領教育現場教師邁向數位轉型、因材施教，讓孩子適性學習。