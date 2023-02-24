新北與均一平臺簽署合作備忘錄　雲端師培認證講師全國最多

新北市與均一平臺教育基金會今(24)日簽署合作備 忘錄(MOU)，宣誓攜手推動教育數位轉型， 協助老師善用科技工具進行差異化教學。雙方延續過去5年合作成果 ，運用雲端師培系統，培育全國最多、256位智慧種子教師， 未來雙方將深化合作用AI分析學生學習歷程資料， 並互派人員駐點，齊力透過數據分析讓老師掌握學生學習狀況， 達到適性教學的目標。

教育局表示，新北市的親師生平臺採單一簽入， 登錄一次可暢通各學習平臺，享用豐富的教學資源。 其中均一平臺廣受喜愛，新北師生年點閱量逾160萬次， 教師用平臺來教學、學生用平臺來自學，如雙方合作的「 星空探險隊線上競賽」，連國中生都熱衷。 此外均一與新北市科技化學習扶助中心合作， 藉由科技化評量結果匯入後的學生學習表現， 規劃更合適的課程內容，透過平臺上的影片、題目等資源， 精準指派學習任務給學生。讓教師更專注於個別差異， 並配合孩子學習步調進行教學、輔導。

均一平臺董事長呂冠緯說，均一為非營利組織， 致力於教育數位轉型與翻轉教育，這與新北政策不謀而合。 為了促進教育數位轉型，雙方以創新的雲端共學方式辦理教師研習， 共同培育智慧學習種子教師，而新北通過認證數教師，屬全國最多。 此外，更邀請新北的智慧學習傑出教師錄製線上師資培訓影片， 分享數位運用能力，擴大轉型影響力。 平臺的教學資源採動畫方式教學，對孩子而言， 將不受限於制式的書本，會更願意學習。

而教育局與均一合作的「星空探險隊線上競賽」， 新北參與人數已連四年全國第一， 今年更推出新北學生參賽可獲得專屬徽章。佳林國中803班更榮獲 八年級組全國第一，展現爆發的團隊學習力。

導師蔡玉鳳表示，平時課堂會搭配均一平臺，進行教學及複習。 在寒假星空探險隊競賽中，學生可善用平臺複習， 也可在平臺上看到自己的努力歷程，會感覺到被鼓舞。 學生詹婷汶也說，在競賽過程中， 透過看影片與做題目的方式來加分，另外還需要團隊合作， 才能把團體分數拉高。參加這次比賽，除了感受到滿滿的團隊合作， 讓803班變得更有默契， 希望往後還有機會可以參加更多類似的活動。

海山國小老師蔡喜信現場分享運用平臺教學的歷程， 緣起於女兒用均一寫作業，展現高度的學習動力。 故開始加入校內的智慧學習社群，和其他老師交流。 進而帶孩子們參加了均一的星空挑戰賽，讓孩子在遊戲中精熟學習， 看影片、做習題，可以得到能量點數，完成指定任務還能獲得徽章。 看著孩子「喜歡學」、「學得會」、「學會學」， 這是身為教師的最大成就。

教育局長張明文表示，數位時代中，師生都應與世界趨勢接軌， 教育的數位轉型便是當前重要的政策之一。 新北市將持續與各教育平臺合作，共同發揮影響力。 未來將與均一合作，結合大數據，針對孩子的學習歷程導入AI數據 分析，進行學習成效研究，找出適當的學習方法， 引領教育現場教師邁向數位轉型、因材施教，讓孩子適性學習。