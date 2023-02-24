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富邦人壽聯手漢神購物中心　打造高雄百貨商場新地標

「高雄捷運凹子底站旁商業區開發－百貨商場租賃案」完成簽約

By 台灣英文新聞
2023/02/24 17:04
富邦人壽與漢神購物中心強強聯手，富邦金控董事長蔡明興(右五)、高雄市市長陳其邁(左五)、國揚集團創辦人侯西峰(左四)出席簽約典禮，預告將帶...

富邦人壽與漢神購物中心強強聯手，富邦金控董事長蔡明興(右五)、高雄市市長陳其邁(左五)、國揚集團創辦人侯西峰(左四)出席簽約典禮，預告將帶...

富邦人壽與漢神購物中心今(24)日共同舉行「富邦人壽高雄捷運凹子底站旁商業區開發－百貨商場租賃案」簽約儀式，高雄市市長陳其邁、富邦金控董事長蔡明興、富邦人壽總經理陳世岳、國揚集團創辦人侯西峰、漢神購物中心董事長侯嘉騏及總經理南野雄介等貴賓出席觀禮，簽約儀式圓滿達成。雙方合作之百貨商場位於開發案地下 3 樓至地上 8 樓，商場租賃面積約 45,000 坪，另提供 2,500個汽車及 5,000個機車停車位，商場及停車空間合計達逾 80,000坪，將帶給高雄地區民眾全新購物體驗。

富邦人壽 2022年於凹子底基地開工動土，結合日本三菱地所設計+李祖原聯合建築師事務所之設計團隊，規劃興建一座地下 6 層、地上 48 層、開發總面積約達 150,000坪之複合型園區，開發內容涵蓋：百貨商場、辦公、飯店、健身中心、水族館及物流等設施，預計於 2026年竣工。其中，百貨商場為本案主要用途。

蔡明興表示，漢神購物中心為高雄地區百貨、購物中心之營運龍頭，於 1995年成功結合日系百貨經營模式，開啟南部百貨新紀元的「漢神百貨」營運迄今，營業額穩定成長、屢創佳績，另於 2008年更拓展經營版圖，以BOT方式經營「漢神巨蛋購物廣場」，已成為高雄特色商業地標。此次邀請漢神購物中心與富邦人壽攜手合作，共同投入高雄市政府的凹子底地上權開發案，積極參與市政建設，更可望為高雄創造更多的就業機會、促進區域經濟發展，共同創造共榮、共好之多贏局面。

富邦人壽總經理陳世岳指出，本案將結合漢神購物中心傑出的商場營運團隊，打造複合式百貨、購物中心與娛樂之全新購物環境，因基地位處高雄捷運紅線凹子底站、輕軌捷運愛河之心站等重要交通樞紐，未來不僅可提供高雄地區民眾休閒購物的便利性，其他地區的民眾亦能透過便捷的交通網絡前往消費，感受前所未有的購物新體驗。

富邦人壽另已與柏文健康事業公司、南仁湖育樂公司分別簽定租約，於本開發案導入休閒運動健身中心、都會型水族館等設施，並計畫與飯店業者合作。故本開發案將提供市民舒適、健康的場所，預期更將成為高雄地區熱門的觀光、休閒、育樂與商務之新亮點。

富邦人壽聯手漢神購物中心　打造高雄百貨商場新地標

富邦人壽與漢神購物中心強強聯手，富邦金控董事長蔡明興(右)、高雄市市長陳其邁(中)、國揚集團創辦人侯西峰(左)出席簽約典禮，預告將帶給高雄地區民眾全新購物體驗。(照片來源：富邦金控提供)

富邦人壽聯手漢神購物中心　打造高雄百貨商場新地標

「高雄捷運凹子底站旁商業區開發–百貨商場租賃案」簽約儀式，由富邦人壽總經理陳世岳(右)與漢神購物中心總經理南野雄介(左)代表簽約。(照片由富邦金控提供)

更新時間 : 2023-02-24 17:46 GMT+08:00

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