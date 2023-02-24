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228連假親子樂遊淡水漁人碼頭　佐美食品味漁港美景

By 台灣英文新聞
2023/02/24 16:59
照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供

照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供

228連假何處去！?氣候宜人適合出遊的春季，新北市漁業處歡迎全家來淡水漁人碼頭「七逃」，來此尋找隱身在港區的「幾米女孩藝術裝置」拍照打卡，或是搭乘充滿童趣的「幾米漁人碼頭遊園車」悠遊港區，終點站是色彩繽紛的「幾米溜溜帽遊樂場」，木棧道下商店街也有多元美食，非常適合親子旅遊，快來淡水漁港踏青，這裡有吃、有玩、還有美景相伴！

為延伸了淡海輕軌幾米意象，將療癒身心的幾米作品，從繪本中帶進淡水漁人碼頭，2座「幾米女孩藝術裝置」成為民眾打卡熱點，而「幾米漁人碼頭遊園車」及「幾米溜溜帽遊樂場」也是假日家長遛小孩好選擇。平日只有週五至週日營運的幾米漁人碼頭遊園車，228連假期間天天開，歡迎大家搭乘遊園車優遊港區，輕鬆欣賞漁港風情(營運時間下午1點至下午6點，每半小時一班；票價：遊園車總站-溜溜帽遊樂場站50元，返程優惠價30元)，遊園車總站位在福容大飯店旁情人塔下靠近堤岸處，總站候車亭也有大型玻璃印製的幾米作品圖像，讓您在候車時也能與幾米女孩一起拍照留念，而遊園車本身的車體造型也充分融入幾米元素。

幾米漁人碼頭遊園車途經木棧道商店街及幾米女孩藝術裝置，終點站是讓孩子免費暢玩的幾米溜溜帽遊樂場，其設計靈感取自幾米的「閉上眼睛一下下」繪本作品，是全台獨一無二的幾米主題遊具，外觀色彩鮮艷吸睛，遊具左、右兩邊是分別由五頂「帽子」及四個「禮物盒」堆疊而成的高塔，等著孩子們在其間盡情享樂探險，挑戰不同高度的兩道溜滑梯，要特別提醒注意遊具適用年齡僅限5~12歲，開放時間為每日早上9點至晚上9點。

走訪淡水漁人碼頭，除能與孩子一起搭乘讓人療癒的幾米遊園車、讓孩子盡情暢玩幾米溜溜帽遊樂場外，漁港美麗風光也能讓您一飽眼福，港區美食也能讓您一飽口福，在木棧道上漫步享受海風，欣賞無敵的山河迷人景緻及傍晚絕美的夕照，品嘗木棧道下商店街異國料理、活海產及海鮮炸物等，坐在商店街店內靠窗座位，一邊欣賞窗外美麗的漁港風情、山河景緻，是一種享受!228國定連假來淡水漁人碼頭，還有機會遇到執勤中的新北市政府警察局騎警隊(執勤時間周六、日及國定例假日上午9-11點、下午3-5點)，在馬背上巡邏港區的騎警們也會親切地停下腳步與民眾一起合影。

新北市漁業處表示，近市郊的淡水漁人碼頭，透過市府「嗨漁港」計畫不斷改造精進，在兼顧漁作下改善漁港環境，使漁港成為民眾休閒的好去處，超乎一般人對漁港的想像！228連假不妨告別平日的忙碌，遠離城市的喧囂，帶著孩子走訪一下淡水漁人碼頭，慢遊品味漁港風光，佐以美食，渡過美好的一天!此外，情人橋光雕秀每日下午5時起，每個整點持續上演，每日共5場次，而港內LOVE廣場兔年限定的裝置藝術及情人橋「兔吉利來」巨型地貼到2月底，過年期間錯過的朋友不妨把握最後機會來漁人碼頭拍照留影！

228連假親子樂遊淡水漁人碼頭　佐美食品味漁港美景

幾米女孩藝術裝置(作品名稱「有時想獨自看海」)。(照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供)

228連假親子樂遊淡水漁人碼頭　佐美食品味漁港美景

假日新北騎警隊執勤巡邏淡水漁人碼頭。(照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供)

228連假親子樂遊淡水漁人碼頭　佐美食品味漁港美景

淡水漁人碼頭日落美景。(照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供)

更新時間 : 2023-02-24 17:46 GMT+08:00

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