前進印尼Astindo旅展　臺灣館五感體驗活動

印尼春季旅展(Astindo Travel Fair) 於2月24日起至26日一連4天在雅加達Indonesia Convention Exhibition(ICE BSD)舉辦， 臺灣館以五感體驗為主軸推出一系列體驗活動及表演， 邀請印尼朋友親身感受道地臺灣味！ 現場有電流急急棒體驗裝置讓民眾能親身感受環島遊臺灣的路線規劃 ，也可在現場組裝兔年小提燈，體驗臺灣燈會， 最令人期待的還有印尼民眾最愛的甜食DIY體驗， 如創意棉花糖和綠豆糕等。此外， 知名鋁線藝術家鄧嘉銘也將現場教學臺灣的鋁線工藝，更有「 凡徒表演藝術」以舞蹈搭配現歌唱呈現臺灣美食、節慶、生態， 以道地臺灣味征服印尼民眾的感官，千萬不能錯過！

為迎接印尼觀光客來臺， 交通部觀光局除了在2022年11月11日重新接受優質觀光團申 請「觀宏專案」，簡化印尼旅客來臺簽證手續外， 今年更攜手臺灣休閒農場、觀光工廠、 兩大國籍航空及主力旅行社等業者參加印尼春季旅展( Astindo Travel Fair)，並將於雅加達和泗水辦理臺灣觀光推廣會， 為吸引印尼民眾來臺旅遊，將於這次旅展中祭出不銹鋼分隔保鮮盒、 國際旅客5日4G上網卡、台灣水果盒兌換卡、Go 2 Taiwan搭高鐵2人同行1人免費以及桃園機場捷運搭乘兌換券 等多樣針對國際旅客之優惠措施，強力促銷來臺旅遊。

臺灣自去年10月13日邊境解封後，2022年印尼訪臺旅客已達7萬8,162人次， 與觀光局預估解封後目標達成率達135.57%， 充分顯示印尼旅客對來臺旅遊的熱情。 為爭取廣大印尼來臺旅遊客源， 交通部觀光局特地組成10個觀光單位共25人臺灣觀光代表團前往 參加印尼春季旅展。這次旅展「臺灣館」融合臺灣最知名都會地標、 自然景觀花朵及燈籠等元素，帶來時下最流行的臺灣印象， 讓參觀民眾馬上就可以在臺灣打卡，享受在臺灣旅遊的美好瞬間。 除此之外，現場安排一系列精彩的表演及體驗活動， 除了有臺灣造型綠豆糕與鳳梨酥DIY和臺灣燈會小提燈DIY活動 外，還有獲得臺灣國宴指定的幸福手創花式棉花糖(Cotton Candy)帶來臺灣宣傳大使喔熊組長、甜筒、 經典玫瑰花及其他可愛卡通動物造型的棉花糖與民眾同歡。

印尼是全世界擁有最多穆斯林的國家， 為吸引更多穆斯林朋友體驗臺灣之美，臺灣持續推動清真餐飲認證， 目前已有300多間餐旅業者取得認證。根據「 全球穆斯林旅遊指數（GMTI）」排名， 臺灣2022年再度蟬聯非伊斯蘭合作組織旅遊目的地的第2名， 並獲得年度最包容旅遊目的地獎項，這次臺灣館穆斯林專區亦邀請中國回教協會穆斯林專家介紹最新臺灣 穆斯林旅遊資源，向穆斯林朋友展現來臺灣如何玩的開心、 住的放心、吃的安心。

觀光局表示，這次觀光代表團除參加旅展外，更將於2月27日於雅加達The Westin Jakarta Hotel及2月28日前往泗水Shangri-La Surabaya Hotel辦理B2B臺灣觀光推廣會， 期望透過產品說明會及旅遊交易會，促成臺灣、 印尼雙方觀光產業業者更緊密的合作關係， 攜手讓印尼民眾認識擁有豐富旅遊資源的臺灣。

2023年最新、最有趣、 最優惠的臺灣旅遊資訊及產品就在2023印尼旅展（ Astindo Travel Fair）臺灣館（攤位編號：39、 40）！現場購買臺灣旅遊產品、填寫問卷， 還可兌換精美實用的專屬禮品！快跟上旅行臺灣的熱潮， 來體驗臺灣的花季與都會魅力！

印尼春季旅展(ASTINDO Travel Fair)開幕式大合照(2月24日)。(照片來源：觀光局提供)

印尼春季旅展(Astindo Travel Fair)臺灣館穆斯林友善展台(2月23日)。(照片來源：觀光局提供)