楓紅國度的海陸鮮味　台北美福攜手加拿大 推限定美食節

品嚐道地加拿大料理就在美福！台北美福大飯店攜手加拿大駐台北貿易辦事處，特別引進加拿大產地直送的牛肉、新鮮水產及特色穀物等食材，並邀請擁有加拿大原住民血統的Quentin Glabus主廚客座彩匯自助餐廳，於2月22日至3月31日，推出一系列的加拿大風味美饌。自助餐檯豐富的菜色包括「可可&濃縮咖啡風味脆皮加拿大肋眼」、「加拿大魁北克法式牛肉餡餅」、「現做加拿大龍蝦海鮮湯」等多道美味，用味蕾感受楓紅國度的美食魅力。彩匯自助餐廳午晚餐限定每人1,600元起，GMT義大利餐廳晚間套餐每人2,880元起，詳情請洽7722-3399轉餐廳。

加拿大腹地遼闊 培育肉質鮮嫩牛肉

加拿大為世界第二大國，腹地廣闊，擁有豐富的水資源及山脈草原地景，採用穀物飼養牛隻，產出風味獨特和口感鮮嫩的加拿大牛肉，並依油花分布與肌肉色澤等將牛肉等級分為Prime、AAA、AA、A四種分級，現今已成為全球牛肉主要生產國之一。擁有加拿大原住民血統的客座主廚Quentin Glabus，選用加拿大AAA級製作出「可可&濃縮咖啡風味脆皮加拿大肋眼」呈現在彩匯自助餐檯，將可可粉、咖啡粉撒在牛肉表層，先以200度高溫爐烤10分鐘使表皮酥脆，再使用低溫80度烤3個小時鎖住肉汁，爐烤後的七分熟牛排富含咖啡及可可香氣，風味獨特。

另一道「加拿大魁北克法式牛肉餡餅」源自加拿大法語區魁北克省的一道著名餐點，選用加拿大AAA級帶筋且油脂豐富的牛腩，搭配豬五花肉絞碎後，與洋蔥、大蒜、鼠尾草等辛香料拌炒過放入派皮，再進烤箱烤至表面金黃，酥脆的派皮搭配肉餡，唇齒留香。西餐總主廚Massimo Picci則選用加拿大肋眼牛肉，於GMT義大利餐廳的「義品楓宴」套餐中，推出「香煎加拿大肋眼牛排佐季節時蔬/辣根牛肉汁」為主菜，加拿大肋眼牛排含有豐富油脂，兩面香煎至五分熟，先品嘗原味肉香，再搭配用香濃肉汁與辣根製成的醬汁，不同風味感受加拿大牛肉的香氣。

餐桌上不可缺席的加拿大明星 龍蝦鮮味

由於地理優勢，加拿大也是大西洋上最大的海鮮供應國，包括龍蝦、螃蟹、比目魚、蝦、貝類等，不但通過國際海洋管理委員會認證，加拿大海鮮也出口到130多個國家， 出口值達 90 億加幣。加拿大龍蝦協會協助產地直送加拿大龍蝦，彩匯自助餐廳首推現做的「加拿大龍蝦海鮮湯」，選用大西洋沿岸產量最大的龍蝦剁小塊，以小陶碗盛裝熱騰騰的龍蝦肉與蛤蜊等海鮮，清湯方式呈現鮮甜海味。另一道龍蝦湯品「加拿大龍蝦海鮮巧達濃湯」，先將龍蝦肉等海鮮汆燙後，加入用馬鈴薯、紅蘿蔔等熬製而成的濃湯，傳遞加拿大的濃湯風情。西餐總主廚Massimo則在套餐中推出「加拿大龍蝦佐龍蝦高湯」，將新鮮龍蝦清蒸後，再沖入由洋蔥、蔬菜、紅蘿蔔、龍蝦頭熬煮的龍蝦湯中，品嘗彈牙的鮮嫩肉質。除了龍蝦外，加拿大生產的干貝也獲得Massimo主廚的青睞，推出「菠菜起士麵糰佐干貝/煙燻起士」，為保留干貝的鮮甜原味，簡單先撒上鹽巴調味，香煎至五分熟，再使用義式傳統作法，將菠菜泥及起司揉成球型麵糰，並加入奶油、煙燻起士調製而成的醬汁搭配干貝，別有一番風味。

加拿大原住民風味特色菜 三姊妹沙拉

加拿大目前為世界第五大農產品出口國，其中豆類產量銷售額居世界領先地位，豌豆和扁豆更是全球之冠。Quentin主廚帶來的「加拿大魁北克式培根豌豆湯」，使用加拿大豌豆熬煮，濃郁的口感嚐得到培根及豆香味。另外主廚特別推薦「三姊妹沙拉」，所謂三姊妹是指美洲原住民將玉米、豆類及南瓜種植在一起，因生長時彼此互相依附的特性而如此命名，沙拉中除了可品嘗到三姊妹外，另添加了加拿大野米，被譽為穀物中的魚子醬，再拌入生菜與蔓越莓乾，淋上調味的蘋果醋醬汁，風味清爽酸甜。Quentin主廚特別推薦「加拿大魁北克楓糖火烤雞肉/烤紅蘿蔔」，將帶皮雞胸肉加入百里香、迷迭香、楓糖漿醃製後爐烤，邊烤邊塗抹加拿大楓糖漿增添風味，香烤二十分鐘即可上桌，肉質鮮嫩且帶有楓糖香味。

加拿大經典甜點 飄散楓糖香氣

客座主廚Quentin在彩匯自助餐檯推出三道加拿大經典甜點，首推「加拿大納奈莫條」，外表樸實，但入口層次豐富，表層為巧克力醬，第二層主體為奶油霜，最下層使用巧克力及椰子絲，一口咬下巧克力、奶油與濃郁椰子香氣，三者風味巧妙融合，唇齒留香。

第二款甜點使用加拿大楓糖漿製成的「加拿大楓糖塔」，先將糖和麵粉混合，加入楓糖漿，製成卡士達楓糖醬，再放入塔皮中烘烤，入口充滿楓糖香氣。另一款加拿大必備家常節慶甜點「加拿大薩省風味亞麻籽南瓜塔」，使用新鮮南瓜將其打成泥，添加丁香、肉桂、亞麻籽，放入塔皮內均勻烤25分鐘，南瓜香氣及肉桂香十足。而GMT義大利餐廳「義品楓宴」中的甜點「藍莓派」，主廚使用加拿大產地直送的新鮮藍莓，與迷迭香與加拿大楓糖漿，一起混合加熱，再與塔皮結合，上方點綴沁涼的冰淇淋，香甜不膩口。