台灣精品農產與米其林攜手起舞

農委會推動農糧科研技術發展政策多年， 促進國產特色農糧作物升級，台灣農產已超乎一般人的認知，「 台灣味」悄然在餐盤中嶄露頭角，成為當代料理的食尚密碼， 許多不為人知的國產農糧精品， 甚至已經成為米其林餐廳中餐酒服務的隱藏密碼。為強化消費者對國產農糧加值產品的認識， 行政院農業委員會農糧署與國立中興大學攜手合作，於2月24日辦理「 國產農糧遇見米其林記者會」。

農糧署的支持與中興大學菁英學者齊心協力下， 共同輔導國內專業製酒業者運用國產鳳梨釋迦， 成功開發高值化鳳梨釋迦酒款；以高壓加工聞名的飲料加工業者， 開創新高端鳳梨釋迦特色飲品； 以及地方特色國產菇蕈轉化成風靡歐美時尚人士的植物肉。 透過米其林餐廳主廚的精湛廚藝融合入菜， 讓國產農糧加工品搖身一變，兼具視覺與味蕾的驚艷饗宴， 成為目前最潮、最食尚的中西混搭創意餐酒組合。

台灣擁有傲人的農作物種植技術，農業產能獨步全球， 但隨著健康概念更迭易改，如何經過科學加工方式， 提高農產加工品健康價值，創造更高的商業版圖， 一直是農委會關心的問題。在農委會農糧署的指導下， 吸收學界菁英投入計畫，與優良食品加工廠合作， 以台灣農產品為原料，研發出創新、創意的農產加工品， 更讓一般食品加工品走向高質感的舌尖饗宴， 成為現代人享受生活情調的必備美食，迎向國際美食之林， 邁向更開闊的產業未來。

「鳳梨釋迦酒」選用台東在地新鮮鳳梨釋迦所釀製而成， 經過酵母菌低溫發酵而成，再進行完全密封低溫熟成， 經過時間淬鍊取其精華酒液而得的鳳梨釋迦釀造酒， 帶有鳳梨釋迦獨特香氣與酸甜。開瓶香氣撲鼻而來， 酒液色澤澄清且略黃色，香氣濃郁，口感滑順， 適當的酸味及甜度讓微醺餘味在舌尖回甘，味道極致清爽。 於2022年參加Monde Selection 評審取得非凡成就榮獲金獎，印證品質與原料控管穩定， 山漾堅持以好的原料、工藝，製作好品質的產品， 提升國產鳳梨釋迦的國際知名度。 山漾食品總經理王勇超表示今年可望收購500噸鳳梨釋迦， 除了拓展推廣與上架通路，亦可望成為酒品界的高級精品！

「純在-鳳梨釋迦綜合果汁」嚴選台東鳳梨釋迦和屏東金鑽鳳梨， 源自對台灣這片土地的熱愛，透過冷壓鮮榨與HPP超高壓技術， 保留蔬果最天然的新鮮風味與營養纖維， 讓您不管身在何處都能飲用到台灣當季蔬果最自然的香甜！ 鳳梨酸甜的香氣和豐富的纖維再加上釋迦的甜，濃郁的100% 冷壓蔬果汁，喝一口是舌尖上的美味饗宴， 每一口都嘗得到蔬果的新鮮。健康又能兼顧體內環保的冷壓蔬果汁， 與航空公司攜手推廣，將台灣在地的新鮮蔬果裝瓶，航向天際！ 選用台灣在地外銷等級的好蔬果， 一起享用與選擇當季最新鮮的水果，縮短食物里程， 為節能減碳盡一份力，愛自己更要愛地球！

國立中興大學輔導地方農會及優良加工業者協力開發現今最流行植物 基系列產品－「金針菇植物肉排」及「銀耳植物肉丸子」。 台中霧峰是國內菇蕈的重要產地，如金針菇、杏鮑菇、 洋菇及菌種栽培等更具有相當的經濟規模， 尤其金針菇產量更佔全台總量78%以上， 利用菇蕈融入植物基開發特色加工產品，結合最新淨零碳排概念， 減少碳足跡，讓國產菇蕈創造新價值，帶動產業轉型升級。

此次靜態展示中， 由連續五年榮獲米其林餐盤推薦的真的好海鮮餐廳主廚， 選用國產農糧食材，與資深侍酒師攜手合作，發想出三道創意料理， 搭配鳳梨釋迦酒款、特色果汁。 鳳梨釋迦酒已於多家米其林餐廳上架， 並獲得2022年世界品質評鑑大賞(Monde Selection 2022)金獎(Gold Award)殊榮，現場還邀請到米其林百顆星達人， 與媒體共享這特製的餐酒菜單，讓所有媒體記者悠閒地邊品邊嚐， 深度體會酒食搭配後的美妙滋味。

鳳梨釋迦特色飲品展示。（照片由中興大學提供）