Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 運動娛樂

美國前國務卿也看過！華麗變裝皇后《Judy秀》台灣濃縮版　超浮誇造型曲目嗨翻兩廳院

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2023/02/24 16:27
《Judy秀：美可敵國》將於本周末國家兩廳院登場。©Little Fang，國家兩廳院提供。

《Judy秀：美可敵國》將於本周末國家兩廳院登場。©Little Fang，國家兩廳院提供。

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導) 連美國前國務卿Hillary Clinton都看過！由美國劇場界最高榮譽東尼獎提名的藝術家Taylor Mac製作，《Judy秀：美可敵國》（A 24-Decade History of Popular Music）將於本周末國家兩廳院登場。

受疫情影響延宕一年，美國表演藝術家Taylor Mac歌舞秀《Judy秀：美可敵國》將登上2023台灣國際藝術節（TIFA）舞台，本來看似嚴肅的場館，有了「Judy」頓時活潑輕鬆許多，Mac曾入圍普立茲獎，該做被《紐約時報》評為最佳表演作品。

Mac打造的變裝皇后Judy，自2016年起於紐約、倫敦、柏林等城市巡演超過200場，將美國自建國以來240年的歷史切分成24個小時，從流行音樂中梳理出社會史，連續四個晚上，演出四場各六個鐘頭的表演，首場演出為連續24小時，包括前美國國務卿Hillary Clinton都是這場演出的觀眾之一。

美國前國務卿也看過！華麗變裝皇后《Judy秀》台灣濃縮版　超浮誇造型曲目嗨翻兩廳院
©Little Fang，國家兩廳院提供。

美國前國務卿也看過！華麗變裝皇后《Judy秀》台灣濃縮版　超浮誇造型曲目嗨翻兩廳院
©Little Fang，國家兩廳院提供。

此次登台帶來2小時濃縮版，擷取原24小時版本中各年代的核心段落，以流行音樂為主軸，透過絢麗浮誇的變裝造型及選曲，唱出美國歷史的社會演進與文化脈絡，試圖翻轉長期以來由白人菁英、上流階級所建構的美國歷史，開啟非主流族群，包含LGBTQ、女性、非裔美國人、猶太人、原住民等與社會對話。

此次演出也加入台灣文化及議題，如第一位跨性別閣員唐鳳、躺平族、父權社會中的女權平衡、台灣與中國的政治關係等。造型由美國著名超現實主義服裝設計師「炫目機器」（Machine Dazzle）打造，音樂總監則由2017年與贏得甘迺迪戲劇獎（Kennedy Prize for Drama Inspired By American History）殊榮的Matt Ryan擔任。

《Judy秀：美可敵國》將於2月24日至2月26日在國家戲劇院登場，詳情請於官網查詢。
Judy秀
兩廳院
Hillary Clinton
國務卿
美國劇場
東尼獎
Taylor Mac
A 24-Decade History of Popular Music
變裝皇后
普立茲獎
紐約時報

相關新聞

法國亞維儂藝術節總監來台灣看表演！兩廳院預告「台灣週」重磅登場
法國亞維儂藝術節總監來台灣看表演！兩廳院預告「台灣週」重磅登場
2023/02/13 17:29
【超懷舊】台灣版霹靂嬌娃《阮是廖添丁》女英雄駕到　台語喜劇融合音樂魔術兩廳院上映
【超懷舊】台灣版霹靂嬌娃《阮是廖添丁》女英雄駕到　台語喜劇融合音樂魔術兩廳院上映
2023/02/06 15:37
【有洋蔥】改編《紐約時報》暢銷小說！奧斯卡影帝父子首度同台飆戲　《超難搞先生》台灣口碑場只有這三天
【有洋蔥】改編《紐約時報》暢銷小說！奧斯卡影帝父子首度同台飆戲　《超難搞先生》台灣口碑場只有這三天
2023/02/02 16:49
紐時評台灣駐美代表蕭美琴：無大使銜 卻是華府最有影響力外國大使之一
紐時評台灣駐美代表蕭美琴：無大使銜 卻是華府最有影響力外國大使之一
2023/01/22 21:00
美國務卿布林肯與中國新外長秦剛通話 推特證實談美中關係
美國務卿布林肯與中國新外長秦剛通話 推特證實談美中關係
2023/01/02 20:20

更新時間 : 2023-02-24 17:45 GMT+08:00

最受歡迎

Netflix韓劇「戀愛大戰」打破性別偏見　仇男v.s厭女從大戰到相愛
Netflix韓劇「戀愛大戰」打破性別偏見　仇男v.s厭女從大戰到相愛
【內政部房貸補貼草案出爐】符合條件可領3萬•估55萬戶受惠　18歲以上可申請租金補貼
【內政部房貸補貼草案出爐】符合條件可領3萬•估55萬戶受惠　18歲以上可申請租金補貼
超大棒棒糖、玻璃水袋！台灣Bluerider ART九週年特展亮點　預告倫敦設點夏季開幕
超大棒棒糖、玻璃水袋！台灣Bluerider ART九週年特展亮點　預告倫敦設點夏季開幕
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
丟手機也差點丟了性命！Netflix韓國驚悚電影「原本以為只是手機掉了」 任時完反派演技獲好評
丟手機也差點丟了性命！Netflix韓國驚悚電影「原本以為只是手機掉了」 任時完反派演技獲好評
日本東京梅毒患者10年大增12倍　日媒揭2大原因
日本東京梅毒患者10年大增12倍　日媒揭2大原因
〈時評〉台灣傑出駐外代表　非得更上層樓嗎？
〈時評〉台灣傑出駐外代表　非得更上層樓嗎？
蔡正元稱美國總統拜登脫口「毀滅台灣」計畫　外交部駁斥假消息
蔡正元稱美國總統拜登脫口「毀滅台灣」計畫　外交部駁斥假消息
南韓歌手朴宰範生涯超傳奇　時隔14年親自提起2PM退團事件　
南韓歌手朴宰範生涯超傳奇　時隔14年親自提起2PM退團事件　
韓綜「瑞鎮家」將開播　李瑞鎮帶領朴敘俊等人於墨西哥賣小吃　羅PD：V最不懂看眼色
韓綜「瑞鎮家」將開播　李瑞鎮帶領朴敘俊等人於墨西哥賣小吃　羅PD：V最不懂看眼色