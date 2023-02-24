美國前國務卿也看過！華麗變裝皇后《Judy秀》台灣濃縮版　超浮誇造型曲目嗨翻兩廳院

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導) 連美國前國務卿Hillary Clinton都看過！由美國劇場界最高榮譽東尼獎提名的藝術家Taylor Mac製作，《Judy秀：美可敵國》（A 24-Decade History of Popular Music）將於本周末國家兩廳院登場。

受疫情影響延宕一年，美國表演藝術家Taylor Mac歌舞秀《Judy秀：美可敵國》將登上2023台灣國際藝術節（TIFA）舞台，本來看似嚴肅的場館，有了「Judy」頓時活潑輕鬆許多，Mac曾入圍普立茲獎，該做被《紐約時報》評為最佳表演作品。

Mac打造的變裝皇后Judy，自2016年起於紐約、倫敦、柏林等城市巡演超過200場，將美國自建國以來240年的歷史切分成24個小時，從流行音樂中梳理出社會史，連續四個晚上，演出四場各六個鐘頭的表演，首場演出為連續24小時，包括前美國國務卿Hillary Clinton都是這場演出的觀眾之一。



©Little Fang，國家兩廳院提供。



©Little Fang，國家兩廳院提供。

此次登台帶來2小時濃縮版，擷取原24小時版本中各年代的核心段落，以流行音樂為主軸，透過絢麗浮誇的變裝造型及選曲，唱出美國歷史的社會演進與文化脈絡，試圖翻轉長期以來由白人菁英、上流階級所建構的美國歷史，開啟非主流族群，包含LGBTQ、女性、非裔美國人、猶太人、原住民等與社會對話。

此次演出也加入台灣文化及議題，如第一位跨性別閣員唐鳳、躺平族、父權社會中的女權平衡、台灣與中國的政治關係等。造型由美國著名超現實主義服裝設計師「炫目機器」（Machine Dazzle）打造，音樂總監則由2017年與贏得甘迺迪戲劇獎（Kennedy Prize for Drama Inspired By American History）殊榮的Matt Ryan擔任。

《Judy秀：美可敵國》將於2月24日至2月26日在國家戲劇院登場，詳情請於官網查詢。