台南大員皇冠假日酒店「大缺工」 3月2日舉辦徵才活動

隨著各式防疫措施的逐步鬆綁，全台各地的飯店、餐飲等觀光相關產業「缺工」數量大增。因應觀光熱潮，台南大員皇冠假日酒店為了補足人力缺口，自辦徵才活動，並邀請多所大專院校有餐飲休閒相關科系攜手合作，希望創造「畢業即就業」的無縫接軌，徵才活動中也安排飯店導覽，讓學生、準畢業生、求職者，可以實地了解飯店的工作環境，提高求職意願。這一場由飯店自辦的聯合徵才活動，也邀請了台南科技或傳統產業的20多家業者一起加入徵才活動，希望創造台南為適合工作與生活的城市。

JOIN US! 加入我們!「畢業即就業 從這裡開始」，由台南大員皇冠假日酒店自辦聯合徵才活動，於3月2日下午14:00-16:00在2樓宴會廳展開，酒店將提供約50名工作機會，職缺從安全員、行李員、賓客服務、餐廳服務員、餐廳經理、廚師領班、副主廚、房務員、工程部技術員、人資主管、到高階業務銷售主管等。林欣怡總經理表示，飯店提供給員工的福利很優渥，包括∶IHG洲際酒店集團的「英才培養學院」，透過因材施教的多元訓練，包含新進員工訓練、主管管理訓練、專業技能訓練、線上課程等。

適才適所的人才佈署，提供暢通的晉升、輪調管道，甚至可申請集團旗下國外酒店工作，讓優秀人才獲得更多的良性發展；員工免費供膳、制服洗滌、多樣化的員工活動、健康檢查補助及年度健康檢查、專屬員工更衣室、休息室、淋浴間、個人更衣櫃；勞保、健保及團體保險；三節獎金及各項津貼(生育/結婚/喪葬)；IHG洲際酒店集團全球6,000多家旗下酒店享有員工訂房暨餐飲優惠等。

台南大員皇冠假日酒店擁有挑高氣派的宴會廳，寬敞舒適的空間，也邀請20多家廠商一同加入徵才活動，包括: 微笑單車股份有限公司-捷安特YouBike、全一電子股份有限公司、堤維西交通工業股份有限公司、全家便利商店股份有限公司、義美股份有限公司、捷亮科技股份有限公司、府城汽車客運股份有限公司、弘潔科技股份有限公司、合豐水產有限公司、小北百貨有限公司、美喆國際企業股份有限公司、穎明工業股份有限公司、媽咪樂健康科技股份有限公司、黑橋牌企業股份有限公司、瑞安健康股份有限公司-附設臺南市私立瑞安居家長照機構、百逸商行-得正台南安平店、興南汽車客運股份有限公司、激力股份有限公司、好帝一食品有限公司、艾爾斯半導體股份有限公司、瑩聯輪刷股份有限公司、興南汽車客運股份有限公司、三商家購股份有限公司-美廉社等，將提供1,000個工作機會，歡迎農曆年後有轉職或就業需求的民眾踴躍參加。

更多職缺資訊可登入台南大員皇冠假日酒店求職網站查詢相關的工作機會，亦可電洽06-391-1899轉人資部。