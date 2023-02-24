中國發表俄烏戰爭立場　外籍學者分析：俄羅斯侵烏克蘭提升台灣能見度•中方是輸家

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（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）俄侵烏屆滿週年，美國之音（VOA）24日報導，專家分析，這場戰爭中國其實是輸家，因俄羅斯導致中國面臨更艱難的戰略環境，同時提升國際社會對台灣的關注並加劇對中國的質疑。

圖/中國網路

另一方面，中國官方在俄烏戰爭一週年的今天，發布12項關於政治解決烏克蘭危機的中國立場，當中表示支持盡快恢復直接對話，最終達成全面停火。此外，也包含停火止戰、啟動和談、保護平民和戰俘、核武器用不得、核戰爭打不得等。

中國學者時殷弘就表示，這項外交行動反映中國政府覺得必須在此關頭重申中立，並維護與重振某些國際影響。

台灣中央社引述中國人民大學國際關係學院教授時殷弘分析說，中國政府的和平立場文件沒有改變，卻全面結合了它從2022年2月以來關於在烏克蘭的危機和戰爭的所有立場，連同它的大多數相關政策行為。

時殷弘表示，北京必定明白，正加強力度參與戰爭的俄烏雙方，都不會在實質上理會中國的倡議，也不會讓中國在任何可能的未來談判中起一種關鍵的調停作用。

「然而我猜測，這項外交行動反映中國政府覺得必須在此關頭重申它自持的、對這戰爭的中立」

美國之音24日稍早的報導指出，中國利用西方對俄羅斯制裁的機會，大量購入產自俄羅斯的石油和天然氣而獲利，與此同時，俄國受戰爭拖累，國力被削弱，只得更仰賴中國，從經濟和戰略層面分析，中國看似贏家。

但美國普林斯頓大學中俄問題學者羅茲曼（Gilbert Rozman）不這麼認為，他表示，俄羅斯入侵烏克蘭致使中國面臨更複雜的戰略環境。

他說，畢竟俄羅斯很著急，他們想立即採取軍事行動對付西方，但依靠全球化而非創造兩極環境是中國的長遠戰略，所以在這方面，俄羅斯使得中國的處境艱困。

歐亞集團（Eurasia Group）全球宏觀地緣政治高級政策分析師韋恩（Ali Wyne）則說，由於北京對俄羅斯侵略的反應不溫不火，中國的戰略前景惡化。

他表示，美國加強了歐洲和亞洲核心聯盟的夥伴關係，中國的民主鄰國正增加國防開支，更公開談論確保「今天的烏克蘭不是明天的台灣」。

綜合美國之音與台灣中央社報導，國際社會對台灣的極大關注，就是俄羅斯入侵烏克蘭對中國所造成的巨大代價之一。

美國克雷蒙特麥肯納學院（Claremont McKenna College）教授裴敏欣19日撰文說，戰爭爆發之前，甚少有人認為中國可能對台灣無端發動攻擊，但俄國入侵行徑令人擔心，同樣的災難可能會臨到台灣。

中共領導人習近平於去年中共20大重申，中國不放棄武力統一台灣，甚至越來越多的分析評估，習近平極有可能在未來5年武力犯台。

裴敏欣說，這種焦慮引發對台灣命運的關注，嚴重損害中國利益。西方對台灣的支持，提高台灣的國際知名度和地位，偏偏這是中共當局極力阻止的，而台海爆發戰爭的可能性，激發美國在軍事和外交方面支持台灣。

回顧去年(2022年) 2月4日，中俄發表聯合聲明，宣布兩國「友好沒有止境，合作沒有禁區」。裴敏欣說，這個當時被視為習近平的「外交大手筆」，如今越來越像是「失敗的賭注」。

此外，曾任職美國國務院政策規劃辦公室、目前是華府智庫史汀生研究中心（Stimson Center）的資深研究員曼寧（Robert Manning）也說，中國從俄烏戰爭中失去的比得到的更多。

他表示，俄國總統普丁（Vladimir Putin）發動入侵，破壞中國尊重主權（完整）和不干涉（內政）的基本外交政策原則，讓他們在這方面看起來很虛偽。

曼寧說，由於中國與俄羅斯的關係，歐洲人無法信任中國，因中國希望與俄羅斯建立夥伴關係，但又希望世界相信他們是中立。

不少觀察家分析，普丁入侵烏克蘭，以致俄羅斯更依賴中國，甚至可能淪為中國的「小跟班」，但並非中國所樂見。

美國普林斯頓大學中俄問題學者羅茲曼就指出，從美中俄三角關係來說，一個對中國更加依賴的俄羅斯並不符合中國的需求，因中國希望看到的是軍力強大，以及對東西方深具影響力的俄羅斯，這才是中國盤算的戰略三角。

他說，現在情況相反，俄羅斯在這個三角中變得很弱，只能依賴中國，從中國的角度來看，這並不是一件好事。

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