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被辣炒年糕耽誤的人才！南韓選秀節目《Peak Time》開播　朴宰範喊退出原因曝光台灣獨家跟播

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2023/02/24 15:51
南韓選秀節目《Peak Time》。（圖／LINE TV）

南韓選秀節目《Peak Time》。（圖／LINE TV）

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導) 南韓選秀節目《Peak Time》賦予已經出道過卻沒能成功的男團登台機會，上演激烈的生存戰， LINE TV獨家跟播。

《Peak Time》由韓國去年收視冠軍節目《Sing Again—無名歌手戰》製作團隊打造，邀請李昇基主持，Jay Park朴宰範、Super Junior圭賢、WINNER宋旻浩、少女時代Tiffany、Highlight李起光、INFINITE金聖圭、SM娛樂表演總監沈在元、音樂製作人Ryan S. Jhun（萊恩.俊）擔任評審。

參與的23組男團只要進入前六強就有巡迴演唱會的機會，最終冠軍團體將獲得3億韓元（約台幣707萬元）獎金、發行專輯與全球發表會的獎勵，但節目中不能公佈原本的團名，被淘汰時才可對外公開團名。

被辣炒年糕耽誤的人才！南韓選秀節目《Peak Time》開播　朴宰範喊退出原因曝光台灣獨家跟播
《Peak Time》評審Jay Park。（圖／LINE TV）

節目根據活動情況分成「新人部門」、「推進器部門」、「暫停活動部門」及「一人團體部門」，經過「生存回合」晉級的隊伍，最新一集展開「第一回合」的團體對抗賽，由兩個團體以同一主題歌曲進行PK，獲得4位以上評審「PICK」就能勝出，可獲得投票數的加乘獎勵，這次對決主題有刀群舞、清涼感、惡童、SOLO、性感風格。

其中13點（原團名：BAE173）與14點（原團名：GHOST9）團體的SOLO競演讓評審們陷入糾結，朴Jay Park、宋旻浩崩潰直呼「太難選」要求棄權，主持人李昇基直呼：「不能棄權！」Jay Park秒回：「那我要退出節目！」一旁的宋旻浩也附議，李昇基笑回：「只有入伍才能退出節目！」圭賢則搞笑說：「那我會留下來！」笑翻全場。

被辣炒年糕耽誤的人才！南韓選秀節目《Peak Time》開播　朴宰範喊退出原因曝光台灣獨家跟播
宋旻浩擔任評審。（圖／LINE TV）

此外，在「生存回合」以精湛演出獲得評審「ALL PICK」的11點「兼差男團」（原團名：VANNER）首次嘗試性感曲風，演唱MONSTA X 〈Love Killa〉與上次活力又清爽的風格有極大反差，精彩的舞台演出再度獲得評審團「ALL PICK」全數通過，朴載範更大讚：「真的太神奇了， 這些人才居然在辣炒年糕店、咖啡廳打工， 幸好有《Peak Time》這個節目 ，如果活著不認識你們，真的很可惜！」

《Peak Time》每週四早上10點LINE TV全台獨播。
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更新時間 : 2023-02-24 17:45 GMT+08:00

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